Bakan Çavuşoğlu'ndan Charlie Hebdo'ya tepki

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında "İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk Milleti'ne hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk Milleti'nin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-05-17 12:20:51



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