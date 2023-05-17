Apartta ölü bulundu, ağabeyi boğduğunu itiraf etti

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Hüseyin Butur (57), kaldığı apartta ölü bulundu. Gözaltına alınan Ömer Butur (60) ise sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin acı çektiğini, bu nedenle yastıkla boğduğunu itiraf etti.
Çamyuva Mahallesi'ndeki bir apartta konaklayan Hüseyin Butur, 16 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında apart çalışanlarınca hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Butur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, Hüseyin Butur'un ağabeyi Ömer Butur'u gözaltına aldı. İfadesi alınan Butur, kardeşinin sağlık sorunları olduğunu, acısını dindirmek için yastıkla boğduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Ömer Butur, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2023-05-17 13:55:23
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