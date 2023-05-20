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Uzaklaştırması olan koca, 4 çocuğunun da evde olduğu sırada eşini bıçakla öldürdü

DHA

Uzaklaştırması olan koca, 4 çocuğunun da evde olduğu sırada eşini bıçakla öldürdü


Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, uzaklaştırma kararı olan Metin Sümer (32), tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Ceylan Sümer'i (30) boynundan ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Metin Sümer, eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra yakınlarını arayarak durumu anlattığı öğrenildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Daha önce uzaklaştırması olan ancak bir süre önce eşiyle barışan Metin Sümer, eşi Ceylan Sümer ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Sümer, ekmek bıçağıyla dört çocuk annesi eşi Ceylan Sümer'i boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı.
YAKINLARINI ARAYARAK EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Bağrışmalar üzerine çocuklar balkona kaçarak yardım isterken, Metin Sümer ise yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Çocukların çığlıkları ile apartmana koşan komşular, Ceylan Sümer'i kanlar içerisinde odada gördü. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi koca Metin Sümer ise, polis ekiplerine teslim olurken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemleri ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cinayet anında evde çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocuklarının da bulunduğu öğrenilirken, çocuklar polis ekipleri tarafından korumaya alındı. Ayrıca, Metin Sümer'in olay yerine gelen babası R.S. de ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
EŞİ 2 AY ÖNCE DİYARBAKIR'DAN GELMİŞ
Ekiplerin yaptıkları incelemede Metin Sümer'in uzaklaştırma kararının olduğu ve eşinin 2 ay önce Diyarbakır´dan yanına geldiği öğrenildi. Kocası tarafından öldürülen Ceylan Sümer'in cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-05-20 19:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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