İki liselinin öldüğü skuter kazası davasında istinaf cezayı onadı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da skuterle yaya geçidinde liseli 2 gence çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Muhammet Can Gülmez'e (23) verilen 8 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası, istinaf mahkemesince Yargıtay'a itiraz yolu açık şekilde onandı.

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda 22 Ekim 2022'de akşam saatlerinde, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı.

Balcı ve Kayahan, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklanan Muhammed Can Gülmez, yargılandığı Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 8 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Mahkemenin kararına, hem kazada hayatını kaybeden liseli iki gencin aileleri hem sanık, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi başkanlığına itirazda bulundu. Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı'nın aileleri adına yapılan itirazda, sanık Muhammed Can Gülmez'in, birden fazla insanın ölümüne neden olmaktan dolayı üst limit 15 yıl cezanın yanı sıra, bilinçli taksir hükümleri uygulanıp 7,5 yıl daha eklenerek, 22,5 yıl hapse mahkum edilmesi talep edildi. İtirazda, sürücünün kullandığı aracın zorunlu trafik poliçesi ve sigortası olmaması nedeniyle trafikte seyrinin de mümkün olmadığı ve trafik kurallarına aykırı olduğu, yolda 53 metre fren izi bulunduğu, aracın iki kez kaldırıma vurmasına rağmen 53 metre sonra durabildiği belirtildi. Sanık sürücü Muhammed Can Gülmez adına avukatı Ömer Faruk Tızlak tarafından yapılan itirazda ise mahkeme hükmünün kaldırılması ve dosyanın yeniden incelenerek ve hüküm kurularak beraat kararı verilmesi istendi.

İSTİNAF CEZAYI ONADI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi'nce görülen itirazların ikisi de reddedildi. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Muhammed Can Gülmez'e verdiği 8 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere onandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

