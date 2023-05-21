Antalyaspor - Başakşehir: 0-0



Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)-

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken

ANTALYASPOR: Helton Leite Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 37 Emrecan Uzunhan), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Ndao (Dk. 64 Doğukan Sinik), Larsson, Fredy (Dk. 64 Nakajima), Haji Wright (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım).

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer Şener Özbayraklı (Dk. 72 Ayberk Kaygısız), Duarte, Touba, Caner Erkin (Dk. 87 Lima), Biglia, Berkay Özcan (Dk. 87 Figueiredo), Ömer Ali Şahiner (Dk. 34 Serdar Gürler), Deniz Türüç, Januzaj, Keny

SARI KARTLAR: Biglia, Ayberk Kaygısız (Başakşehir)

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

4'üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazında topu alan Fredy'nin Başakşehir savunmasındaki oyuncuyu geçtikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Muhammed Şengezer çelerken, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

12'nci dakikada sağ kanattan Ndao'nun yerden altıpas içerisinde ortasını Haji Wright ıskaladı. Arka alana açılan topa Larsson gelişine sert vururken kaleci Muhammed mükemmel bir refleksle topu çıkarttı. Sonrasında topu yine önünde bulan Larsson'un vuruşu bu sefer üstten auta çıktı.

18'inci dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun sert şutunu kaleci Muhammed tokatlayarak kornere çeldi.

46'ncı dakikada orta sahadan topu alarak ceza alanı dışına kadar gelen Fredy'nin sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş yandan az farkla auta gitti.

49'uncu dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı dışında topla buluşan Serdar Gürler'in, uzak köşeye yaptığı sert vuruşu kaleci Helton kornere çeldi.

51'inci dakikada topla buluşan Januzaj, rakibini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı şutunu kaleci Helton Leite kornere gönderdi.

58'inci dakikada orta sahada Fredy'nin derinlemesine pasında topu alan Wright, rakiplerini çalımlayarak ceza alanı yayına kadar geldikten sonra yaptığı sert vuruşu kaleci Muhammed güçlükle kornere çeldi.

61'inci dakikada Fernando Martins'in yaklaşık 50 metreden savunma arkasına uzun gönderdiği topu önünde bulan Fredy'nin savunma oyuncusuna rağmen yaptığı vuruşu kaleci iki hamlede güçlükle kontrol etti.

83'üncü dakikada Larsson ile Nakajima'nın ceza alanı içerisinde paslaşmasının ardından sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Nakajima'nın sol ayağıyla sert vuruşunu kaleci çıkardı. Boşta kalan topu Nakajima içeriye çevirirken Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.

Fraport TAV Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan mücadele golsüz berabere sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-05-21 21:01:09



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