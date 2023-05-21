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Antalyaspor - Başakşehir maçının ardından

DHA

Antalyaspor - Başakşehir maçının ardından


Nuri Şahin: Bizim ilk 5'i hedeflememiz affedersiniz biraz şımarıklık olabilir
Emre Belözoğlu: Oyuncular isterse Başakşehir Türkiye kupası finalini kazanırAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Bizim ilk 5'i hedeflememiz affedersiniz biraz şımarıklık olabilir" dedi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Türkiye Kupası finalini oynayarak kupayı almak istediklerini dile getirdi.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar aldığı beraberlikle puanını 38'e, deplasman ekibi Başakşehir ise 53'e yükseltti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
NURİ ŞAHİN: SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKTIK
İç sahada son maçlarını Başakşehir'e karşı oynadıklarını belirten Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Sahaya kazanmak için çıktık. Pozisyona da girdik. Rahat olan, kaliteli, sistemi olan, oyunu olan ve iyi bir hocası olan bir takıma karşı oynadık. Çok pozisyona girdik, atamadık ama en kötü buradan bir puan almayı hedeflemiştik. Puan aldık, bizim için üç puan çok iyi olurdu ama olmadı. Önümüzdeki Fenerbahçe maçına hazırlanıp inşallah orada işi bitirmek istiyoruz" dedi.
"HAJI WRIGHT'IN ISLIKLANMASINA ÇOK ŞAŞIRDIM"
Haji Wright'ın değiştirildiği esnada tepki alması sorulması üzerine Şahin, "Ben hayatım boyunca ıslıklanmayı anlamış bir insan değilim. Her zaman da bunun karşısında durdum. Hem futbolculuk dönemimde hem de antrenörlük dönemimde. Şaşırdım. Yalan yok çok şaşırdım. Çünkü Haji Wright'ın bize bugüne kadar verdikleri ortada. Verecekleri ortada. Eşi doğum yaptı onun için son 3-4 gün baya yoğun geçti. Baba oldu. Farklı duygular yaşıyor. Bizim bu seviyede ve böyle bir şey yaşamış bir insana bunu yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonradan alkışlar da oldu ama futbol sadece futbol değil. İnanın bana ben gereğini zaten içeride yapıyorum. Eleştiriyi de yapıyorum. Neyi daha iyi yapmamız gerektiğini de konuşuyorum ama baba olmuş, ilk defa o tada varmış bir insanın hakkında konuşuyoruz. Kendi ülkesinde değil, yurtdışında baba oldu. Eşi hastanede belki yalnızdı. Bir sürü şey var. Bir daha olacağını düşünmüyorum öyle bir şeyin. Çünkü Wright'ın hem futbolculuğu hem de insani açıdan bizim için yaptıkları ortada. Çok rahat başka takımlara gidebilirdi sezon başında ama bizi tercih etti. Vefa çok önemli, insanlık çok önemli" diye cevap verdi.
"SIKINTI YAŞAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Geçen hafta Ankaragücü maçında kaybettikleri puanın canlarını yaktığını belirten Nuri Şahin, "Bu haftada o kadar pozisyona girmemize rağmen gol atamamış olmamız da canımızı yaktı. Alt sırayla aramızda 7 puan fark var. Altımızda başka takımlar da var. Onlar da yarışın içinde. Sadece biz yokuz. Yanlış değilsem o yarışın içindeki en avantajlı takım biziz. O yüzden çok karamsar bakmak istemiyorum. Pozitif bakıyorum. Son maçlarda yenilmeyen ve iyi oynayan bir takımım var. Ben takımıma güveniyorum. Çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. O özgüvene sahip bir takımız. Fenerbahçe´ye gidip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ondan sonra da Giresun'a gideceğiz" dedi.
"CANIMI EN ÇOK YAKAN İÇERİDEKİ KASIMPAŞA VE SİVASSPOR MAÇLARIYDI"
İç sahada bu sezon puan kayıplarının yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Şahin, şu cevabı verdi:
"Geçen sene içeride çok çok iyi oynuyorduk. Çok baskılı, çok coşkulu oynuyorduk. Bugün de coşkulu başladık. Baktığınız zaman ilk pozisyonlara giren takım benim takımımdı. En çok hayal kırıklığı yaşadığım maç Sivasspor maçı oldu. Orada gerçekten ilk yarım saat çok kötü oynadık. Beşiktaş maçını siz de izlediniz. Alanya maçını kazandık burada ve bugün de Başakşehir´e karşı oynadık. Başakşehir yarışın içinde çok olmadığı için rahat geldi buraya. Onlar için önemli olan kupa olduğu için oraya odaklanıyorlar. Kolay maçlar oynamıyoruz ama siz de haklısınız bu sene içeride çok puanlar verdik. Gereksiz çok puan verdik. En çok canımı yakan da içerideki hem Kasımpaşa hem de Sivasspor maçlarıydı."
"BİZİM İLK 5'İ HEDEFLEMEMİZ AFFEDERSİNİZ BİRAZ ŞIMARIKLIK OLABİLİR"
Her zaman ayaklarının yere bastığını dile getiren Şahin, sezon başından bu yana hiçbir zaman ilk 5'e gireceklerini söylemediğine dikkat çekti. Şahin, "Hedef ilk 5 diye bir şey açıklamadık. Benim ağzımdan böyle bir şey duyduğunuzu da çok düşünmüyorum. İnşallah bir gün Antalyaspor oralara gider diye bir açıklamam olmuştur. Bir gün inşallah ama asla Adana Demirspor'un, Başakşehir´in dört büyüklerin yarışın içinde olduğunda bizim ilk 5'i hedeflememiz affedersiniz biraz şımarıklık olabilir. Antalyaspor hiçbir zaman küçük bir kulüp olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak ama hedefleri doğru orantıda vermek önemli. Biz sezon başından bu yana her maça kazanmak için çıktık. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bu sene tabii ki hedeflediğimizden, düşüncemizden, takımımızdan beklentimiz, Nuri Şahin´den beklentimiz tabii ki farklıydı. Antalyaspor'dan daha farklıydı ama yaşadıklarımız ortada. İyisiyle kötüsüyle elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve inanın bana Antalyaspor çok iyi 41 puan aldı" diye konuştu.
"KALIP KALMAYACAĞIMI SEZON SONU KONUŞURUZ"
Sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna Şahin, "Her sezon sonunda, geçen sezon da biz sezon bittiğinde bir değerlendirme yaptık. Bu sezon da bir değerlendirme yaparız. Ondan sonra kararımızı veririz. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Ben Antalyaspor ve Antalya´yı gerçekten çok seviyorum. İşimi, çalışanları ve tesisi çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum ama şu anda lig devam ediyor. Önümüzdeki son iki maçı oynayıp ondan sonra başkanla ve yönetimle oturup konuşuruz" dedi.
"YAPILAN TRANSFERLERİN HEPSİ YÜZDE YÜZ TUTMAZ"
Yapılan transferlerle ilgili gelen soruya Nuri Şahin, "Antalyaspor'da transferleri sadece Nuri Şahin yapmıyor. Transferlerin hepsini, yönetim, hoca ve diğer birimlerle beraber yapıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde her transfer tutmaz. Bu konuda çok eleştirildiğimizi de biliyorum. İnanın bana Sam Larsson çok iyi bir sezon geçiriyor. Baktığınız zaman Emrecan bugün oyuna girdi, çok iyi bir sezon geçiriyor. Her transfer tutacak diye bir şey yok. Ben Borussia Dortmund'a ömrümü verdim. 15-16 sezon orada oynadım. Orada inanın bana transferde çok büyük hatalar yapıldı. Transferde başarı yüzdesi hiçbir zaman yüzde 100 olmamıştır. Hiçbir kulüpte olmamıştır. Hangi kulüpe bakarsanız bakın. Belki Antalyaspor tarihinin en çok özel özeleştiri yapan hocayım ama her transfer tutacak diye bir şey yok. Hata yaptık mı yaptık, eyvallah ama doğruları da göz ardı etmemek lazım" diye cevapladı
EMRE BELÖZOĞLU: OYUNCULAR İSTERSE BAŞAKŞEHİR TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİ KAZANIR
Oyuncularının yorgun olduğunu söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ligde ilk 5 sırayı garantilemek için kazanma hedefiyle sahaya çıktığımız bir maç olduğunu söylemiştim. Bizim adımıza çok iyi bir tablo yoktu. Çocuklar hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgun belli ki. Çok az maç oynayan oyuncumuzun bile 50'nci dakikada ayağına kramp giriyor. İnşallah Türkiye kupasının finalini oynayıp kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncular motive olurlarsa, maçı isterlerse Başakşehir, Türkiye kupası finaline ismini yazdırır ve kupayı kazanır. Ben oyuncularımın 51 maçlık performansını böyle bir kupa ile taçlandırmasını istiyorum. İnşallah bunu başarmak istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Nuri Şahin'in açıklamaları
Emre Belözoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-05-21 22:52:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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