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Yaralı kuşlara şifa oluyor

DHA

Yaralı kuşlara şifa oluyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da veteriner hekim Gökçe Coşkun, ilkbahar göç döneminde yorgun düşmüş, yuvadan düşmüş yavru, ateşli silah veya insan sebepli yaralı bulunan 16 kuşun tedavisini yaparak, doğaya geri döndürdü. Bu yıl Türkiye genelinden 267 ihbar aldıklarını ve bu kuşların yüzde 50'sinin hayatını kaybettiğini söyleyen Coşkun, "Kuş bulunduğunda karton kutuda, sessizde, stabil bekletip, en kısa sürede uzmanla iletişime geçilmeli. Hemen beslemeye çalışmayın. Genelde ilk aşamada besleme yerine sıvı takviyesi uygulanır. Ne yazık ki yanlış müdahalelerle onları kaybedebiliyoruz" dedi.
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi, kuş gözlemcisi ve yaban hayatı rehabilitasyonu üzerine bilimsel çalışmalar yapan veteriner hekim Gökçe Coşkun, mart ayı başı itibarıyla Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yola çıkıp, bir kısmı Türkiye'de kalan, bir kısmı Türkiye üzerinden Kuzey Avrupa'ya göç sırasında yorgun düşmüş veya yaralanmış kuşların gönüllü tedavisini yapıyor.
Bu ilkbahar göç döneminde şu ana kadar göç yorgunu, yaralı veya yuvadan düşmüş yavru toplam 16 kuşun tedavisini yaparak, doğaya geri döndürdüğünü anlatan Coşkun, Türkiye genelinden ise bu şekilde 267 kuş ihbarı aldığını, bunların yüzde 50'ye yakınının kurtarılamadığını dile getirdi. Coşkun, tedavisini yaptığı kuşlar arasında kukumav, İshak kuşu, küçük balaban, sinekkapan, kum kırlangıcı, arı kuşu, serçe, boz ebabil, çitlembik, ökse ardıcı türlerinin bulunduğunu söyledi.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN 5,5 MİLYON KUŞ GEÇİYOR
Dünya üzerinde 11 bin kuş türünün 4 bininin göçmen türlerden oluştuğunu belirten Coşkun, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden göç eden türlerin 2,1 milyonunun ötücü, yırtıcı, kıyı kuşları, ördekler olduğunu, diğer türlerle birlikte göç eden kuş sayısının 5,5 milyonun üzerinde olduğunu dile getirdi. Antalya genelinde yaptığı çalışmayla yardıma muhtaç kuşların 59,3'ünün doğaya tekrar döndüğünü açıklayan Coşkun, bu yıl ise insanlarda bilincin arttığını, buna bağlı doğaya geri dönen kuş sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.
ATEŞLİ SİLAHLA YARALANANLARIN NEREDEYSE TAMAMI ÖLÜYOR
Geçen yılki verilere göre hazırladığı makalenin sonuçlarını da paylaşan Gökçe Coşkun, "Kuş vakalarının semptomlara göre dağılımında yüzde 47 ile travma ilk sırada. Yüzde 22'si öksüz, yüzde 29'u kedi saldırısı, yüzde 9'u göç yorgunu ve ateşli silah yaralanması ve enfeksiyon olarak devam ediyor. Yardıma muhtaç veya yaralı bulunan kuşlarda hayatta kalma ve doğaya salınma oranı yüzde 59,3, diğer kısmı ise ölüyor. Semptomlara göre ölüm ve hayatta kalma oranlarına bakıldığında, göç yorgunları yüzde 87,5, öksüz yüzde 81,6, travma yüzde 48,8, kedi saldırılarında yüzde 47,1'i tedavi edilip doğaya döndürülüyor. Ölüm oranlarında ise ateşli silahla yaralama ve enfeksiyonlarda yüzde 100'ü buluyor. Kedi saldırılarında yüzde 52,9'u, travmalarda yüzde 51,2'si, öksüzlerin yüzde 18,4'ü, göç yorgunlarının da yüzde 12,5'i ölüyor" dedi.
'KARTON KUTUDA, SESSİZDE, STABİL TUTUP HEMEN UZMANINA BAŞVURUN'
Bugünlerde bina üzerlerine yuva yapmış, cama çarpan, açık camdan içeri giren, yere düşmüş gibi vakalarla ebabillere çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Coşkun, Türkiye'nin birçok yerinden yardıma muhtaç kuş bulanların iletişime geçtiğini, ilk başta ne yapması gerektiğini söyleyerek Doğa Koruma ve Milli Parklar'a (DKMP) yönlendirdiğini kaydetti. Bu süreçte kuşa nasıl bakılacağı, muhafazası ile ilgili sosyal medya üzerinden bilgilendirmeler yaptığını da anlatan Coşkun, "Yardıma muhtaç bir kuş bulunduğunda bir karton kutu içinde stabil bekletip, uzman kişilerle iletişime geçilmeli. Ne yazık ki yanlış müdahaleler sonucu onları kaybedebiliyoruz. Oysa küçük bir bilgi hayat kurtarabilir. Kuş bulduğunuzda uzman görüşü almadan evde tutmanız veya 'evde beslerim' demeniz onun ölümü ile sonuçlanabilir. En kısa zamanda bilgi almalı, sessiz ortamda bekletmelisiniz. Kuş bulduğunuzda hemen beslemeye çalışmayın. O türün ne besin tükettiği ve nasıl beslemeniz gerektiği ile ilgili bilgi almalısınız. Genelde ilk aşamada besleme yerine sıvı takviyesi uygulanır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-22 09:44:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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