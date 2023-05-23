Turizme mayıs freni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizme mayıs freni

DHA

Turizme mayıs freni


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜM zamanların rekorlarını 2023 yılının ilk dört ayında kıran turizm sektörü, seçimlerin yapıldığı mayıs ayında düşüş yaşıyor. Turizm rakamları, mayıs ayının ilk yarısında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 geriledi.
Turizm sektörünün 2020'deki pandemi sebebiyle yaşadığı büyük düşüşlerin ardından, turist sayısı bakımından 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019'a göre 2023'ün ilk dört aylık döneminde yeni rekorlar yaşandı. Ocak, şubat, mart ve nisan ayları Antalya'da 2019 yılının aynı aylarını geride bırakarak, tarihin en yüksek rakamlarına ulaştı. Ancak seçimlerin yaşandığı mayıs ayının ilk 15 günlük verileri, 2019'un aynı döneminin gerisinde kaldı.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektörünün mayıs ayına iyi başlamadığını belirterek, "Mayısın ilk iki haftası sonunda 2019 yılına göre yüzde 12 oranında düşüş yaşandı. Nisan ayını 2019 yılının üzerinde kapayan Antalya'ya mayıs ayının ilk yarısında 687 bin 530 turist gelirken, 2019 yılının aynı döneminde 786 bin 215 ziyaretçi geldi. Mayıs ayındaki yavaşlamanın ana nedeni, Rusya pazarının durgun geçmesi" dedi.
FİYAT ARTIŞI ETKİLEDİ
Bu düşüşün sebebi olarak turizmcilerin birkaç nedeni olmakla birlikte, en önemli nedenin ekonomik olduğunu belirten Yavuz, "Artan fiyatların, parası çok değer kaybeden Rus turist üzerinde yüksek ek maliyet getirdiği gözlemleniyor. Rakip ülkelerden Mısır ve Dubai'nin, Antalya'ya önemli rekabet yarattığını dile getiren turizmciler, Türkiye'deki seçimlerin Rus turist üzerinde herhangi bir olumsuz durum yaratmadığını da dile getirdi" dedi.
Yavuz, Antalya'nın en önemli iki pazarından biri olan Rusya açısından turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı değerlendirmelere göre, geçen yıl 3 milyon 33 bin Rus turistin geldiği Antalya'nın, bu yıl da bu rakamı ancak yakalayabileceğinin öngörüldüğünü kaydetti. Yavuz, 2019 yılında Antalya'nın 5 milyon 582 bin 763 Rus turisti ağırladığını ifade ederek, "Bu yıl ise bu sayının yanına bile yaklaşılması zor görülüyor" diye konuştu.
RUSLARIN ÖDEME SİSTEMİ SORUNU SÜRÜYOR
Kentteki bir otelin müdürü İsmail Çağlar, Rus turistin ödeme yöntemi MİR sistemine yönelik sorunların devam ettiğini, ödemeyi nakit alabildiklerini belirtti. Çağlar, Rus turistler için yeni bir ödeme sistemi olarak iki ülke yetkili makamları arasındaki Rebit sistem üzerindeki çalışmaların sürdüğünü, henüz kullanıma açılmadığını kaydetti. Turizmde Antalya'nın bu yıl ilk dört ayında 2019'un rekorlarını kırmayı başardığını belirten Çağlar, seçimlerin de olduğu mayıs ayında ise genel bir piyasa durgunluğu yaşandığını söyledi.
'TÜRK TURİZMİ USTALIK DÖNEMİNİ YAŞIYOR'
Türkiye'nin özellikle son 10 yılda turizm sektöründe büyük adımlar attığına dikkat çeken Çağlar, "Bir yandan sorun ve krizlerle boğuşurken, diğer taraftan gelişimine tüm hızıyla devam ederek dünya turizmimin vazgeçilmez ülkeleri arasındaki yerini de sağlamlaştırdı. Turizm sektörü, dünyadaki ve bulunduğumuz bölgedeki tüm etkenlerden etkileniyor. Türkiye'de turizm sektörü, yıllardır tüm zorluklara ve krizlere rağmen büyümeye devam etti. Türkiye'nin geleceğinin turizmde olduğuna inanan insanlarız. Çünkü Türk turizmi, ustalık dönemini yaşıyor" dedi.
'SEÇİMDEN SONRA BÜYÜK BİR HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ'
Rus turist açısından beklenen sayıda misafire ulaşılamadığını da kaydeden Çağlar, mayıs ayında seçimlerin de etkili olduğunu belirterek, "Sezonu istediğimiz gibi açamadık. Ama biz hazırız. Seçimden sonra büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Okulların da tatile girmesi ile birlikte hem yurt içinden hem yurt dışından misafirler ağırlayacağız. Bu sene her ne kadar istediğimiz gibi bir sezon yaşayamayacak olsak da bu zorlu süreç elbet bir gün bitecek. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-23 10:05:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yazıcı, kaymakam adaylarını kabul etti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, kaymakam adaylarını kabul etti
Finike Devlet Hastanesinde hastalara ozon tedavisi uygulanıyor
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesinde hastalara ozon tedavisi ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde ...
Manavgat'ta sahildeki yıkım sırasında kuş yuvaları ile kum zambaklarına zarar verildiği iddiası
YEREL HABERLER Manavgat'ta sahildeki yıkım sırasında kuş yuvaları ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANSİAD toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANSİAD toplantısında ...
Antalya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 253 zanlıdan 33'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan ...
Antalya'da apartman dairesinin balkonu çöktü, 1 kişi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da apartman dairesinin balkonu çöktü, 1 kişi ...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı Aksu'da kutlandı
YEREL HABERLER Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ANSİAD toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ANSİAD toplantısında ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da temaslarını sürdürdü:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da temaslarını ...
Antalya'da başından vurulmuş bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da başından vurulmuş bulunan kadının cinayet ...
Cemil Meriç Kütüphanesi'nin 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Cemil Meriç Kütüphanesi'nin 2. kuruluş yıl dönümü ...
Savaşta batırılan Fransız gemisi "Paris 2", Antalya'da dalış turizmine hizmet veriyor
YEREL HABERLER Savaşta batırılan Fransız gemisi "Paris 2", ...
Antalyaspor Bisiklet Takımı Bodrum’da yarıştı
YEREL HABERLER Antalyaspor Bisiklet Takımı Bodrum’da yarıştı
EHF kupasını kazanan Konyaaltı Belediyespor'da hedef Süper Lig şampiyonluğu
YEREL HABERLER EHF kupasını kazanan Konyaaltı Belediyespor'da hedef ...
Alanya'da Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
Antalya'da sokak ortasındaki cesedin üzerine yorgan, çevresine dubalar konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da sokak ortasındaki cesedin üzerine yorgan, ...
118 yıllık okulda eğitim; Rum çocukları için yapıldı, savaşta yaralanan askerlere hastane oldu
YEREL HABERLER 118 yıllık okulda eğitim; Rum çocukları için yapıldı, ...
Elmalı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Elmalı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ...
Yaralı kuşlara şifa oluyor
YEREL HABERLER Yaralı kuşlara şifa oluyor
Antalyaspor - Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Başakşehir maçının ardından
Antalyaspor - Başakşehir: 0-0
YEREL HABERLER Antalyaspor - Başakşehir: 0-0
Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat etabının başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
YEREL HABERLER Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat etabının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.