Turizme mayıs freni



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜM zamanların rekorlarını 2023 yılının ilk dört ayında kıran turizm sektörü, seçimlerin yapıldığı mayıs ayında düşüş yaşıyor. Turizm rakamları, mayıs ayının ilk yarısında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 geriledi.

Turizm sektörünün 2020'deki pandemi sebebiyle yaşadığı büyük düşüşlerin ardından, turist sayısı bakımından 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019'a göre 2023'ün ilk dört aylık döneminde yeni rekorlar yaşandı. Ocak, şubat, mart ve nisan ayları Antalya'da 2019 yılının aynı aylarını geride bırakarak, tarihin en yüksek rakamlarına ulaştı. Ancak seçimlerin yaşandığı mayıs ayının ilk 15 günlük verileri, 2019'un aynı döneminin gerisinde kaldı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektörünün mayıs ayına iyi başlamadığını belirterek, "Mayısın ilk iki haftası sonunda 2019 yılına göre yüzde 12 oranında düşüş yaşandı. Nisan ayını 2019 yılının üzerinde kapayan Antalya'ya mayıs ayının ilk yarısında 687 bin 530 turist gelirken, 2019 yılının aynı döneminde 786 bin 215 ziyaretçi geldi. Mayıs ayındaki yavaşlamanın ana nedeni, Rusya pazarının durgun geçmesi" dedi.

FİYAT ARTIŞI ETKİLEDİ

Bu düşüşün sebebi olarak turizmcilerin birkaç nedeni olmakla birlikte, en önemli nedenin ekonomik olduğunu belirten Yavuz, "Artan fiyatların, parası çok değer kaybeden Rus turist üzerinde yüksek ek maliyet getirdiği gözlemleniyor. Rakip ülkelerden Mısır ve Dubai'nin, Antalya'ya önemli rekabet yarattığını dile getiren turizmciler, Türkiye'deki seçimlerin Rus turist üzerinde herhangi bir olumsuz durum yaratmadığını da dile getirdi" dedi.

Yavuz, Antalya'nın en önemli iki pazarından biri olan Rusya açısından turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı değerlendirmelere göre, geçen yıl 3 milyon 33 bin Rus turistin geldiği Antalya'nın, bu yıl da bu rakamı ancak yakalayabileceğinin öngörüldüğünü kaydetti. Yavuz, 2019 yılında Antalya'nın 5 milyon 582 bin 763 Rus turisti ağırladığını ifade ederek, "Bu yıl ise bu sayının yanına bile yaklaşılması zor görülüyor" diye konuştu.

RUSLARIN ÖDEME SİSTEMİ SORUNU SÜRÜYOR

Kentteki bir otelin müdürü İsmail Çağlar, Rus turistin ödeme yöntemi MİR sistemine yönelik sorunların devam ettiğini, ödemeyi nakit alabildiklerini belirtti. Çağlar, Rus turistler için yeni bir ödeme sistemi olarak iki ülke yetkili makamları arasındaki Rebit sistem üzerindeki çalışmaların sürdüğünü, henüz kullanıma açılmadığını kaydetti. Turizmde Antalya'nın bu yıl ilk dört ayında 2019'un rekorlarını kırmayı başardığını belirten Çağlar, seçimlerin de olduğu mayıs ayında ise genel bir piyasa durgunluğu yaşandığını söyledi.

'TÜRK TURİZMİ USTALIK DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Türkiye'nin özellikle son 10 yılda turizm sektöründe büyük adımlar attığına dikkat çeken Çağlar, "Bir yandan sorun ve krizlerle boğuşurken, diğer taraftan gelişimine tüm hızıyla devam ederek dünya turizmimin vazgeçilmez ülkeleri arasındaki yerini de sağlamlaştırdı. Turizm sektörü, dünyadaki ve bulunduğumuz bölgedeki tüm etkenlerden etkileniyor. Türkiye'de turizm sektörü, yıllardır tüm zorluklara ve krizlere rağmen büyümeye devam etti. Türkiye'nin geleceğinin turizmde olduğuna inanan insanlarız. Çünkü Türk turizmi, ustalık dönemini yaşıyor" dedi.

'SEÇİMDEN SONRA BÜYÜK BİR HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ'

Rus turist açısından beklenen sayıda misafire ulaşılamadığını da kaydeden Çağlar, mayıs ayında seçimlerin de etkili olduğunu belirterek, "Sezonu istediğimiz gibi açamadık. Ama biz hazırız. Seçimden sonra büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Okulların da tatile girmesi ile birlikte hem yurt içinden hem yurt dışından misafirler ağırlayacağız. Bu sene her ne kadar istediğimiz gibi bir sezon yaşayamayacak olsak da bu zorlu süreç elbet bir gün bitecek. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-05-23 10:05:16



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