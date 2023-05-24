661. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yenilenmesi talebi



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) MURATPAŞA Belediyesi Spor Kulübü, geçen yıl 661.'si düzenlenen Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yenilenmesi talebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Edirne Belediye Başkanlığı'na başvuru yaptı. Kulüp tarafından başpehlivanlık güreşlerinde cezalı sporcunun güreştirilerek tüm eşleşmelerin bozulduğu savunuldu.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan başvuruda, geçen yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 661. Edirne Kırkpınar Yağı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in, dopingle mücadele kapsamında yapması gerekli adres bildirim zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığı hatırlatıldı. Başvuruda, sporcunun Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarıştırılarak tüm pehlivanlar için mağduriyet ortaya çıktığı vurgulandı.

'EŞLEŞMELER DEĞİŞMİŞ, BAŞPEHLİVANLIĞA GİDEBİLECEK GÜREŞÇİLER ENGELLENMİŞTİR'

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü başpehlivanı Orhan Okulu'nun da bu mağduriyeti yaşayan güreşçilerden biri olduğu belirtilen başvuruda, şu ifadeler yer aldı:

"Cengizhan Şimşek, son müsabakaya gelinceye kadar birçok güreşçiyi elemiştir. 2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek final mücadelesinde güreşçimiz Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek'e mağlup olmuştur. Sonrasında Şimşek başpehlivan olarak altın kemeri almaya hak kazanmıştır. Dolayısıyla en baştan en sona silsile bozulmuş, eşleşmeler değişmiş, başpehlivanlığa kadar gidebilecek güreşçiler engellenmiştir. Bu nedenle de sadece son müsabakanın iptali isabetli değildir."

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Edirne Belediye Başkanlığı'na gönderilen talepte, 661. Edirne Kırkpınar Yağı Güreşlerinde, er meydanındaki mücadelenin çok değerli olmakla birlikte, hukuki bir durum oluştuğuna vurgu yapıldı. Başpehlivanlık güreşlerinin iptal edilerek bu yıl içinde yenilenmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun (TMOK) başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası vermiş, sporcunun 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmedilmişti.

Karar üzerine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek'ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verilmesine, Tarihi Kırkpınar başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, yine Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine karar vermişti. Ankara 15. İdare Mahkemesi, Cengizhan Şimşek'in başvurusu üzerine, 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-05-24 11:41:20



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