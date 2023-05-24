CHP´li Özel´den partililere: Sandığa gitmeyenleri bulmak, ikna etmek göreviniz



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya´da partililere seslendi, "Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim çalışmaları kapsamında Antalya´ya geldi. Burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP´li Özel, geçen yerel seçimden bugüne kadar 74 il gezdiğini söyledi. Antalya´dan seçilen 6 milletvekilinin kentin 19 ilçesinin sorunlarını yakından bildiğini belirten Özel, "Yemin töreninden sonra onlar bu sorunları dile getirmek için değil, bu sorunları çözecek iktidarın milletvekili olacaktır" dedi.

`UTANMADAN SIKILMADAN O VİDEOYU OYNATTI´

Özel, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun cumhurbaşkanı olması halinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan´ı serbest bırakacağına ilişkin ifadelerin yer aldığı videoyla ilgili de konuştu. Videonun montaj olduğunu ve henüz hazırlık aşamasında kendilerine bilgi geldiğini anlatan Özel, "Video yayınlanmadan 15 gün önce dediler ki `Bunlar devletin parasıyla Rus ve Macar hackerleri buldular. Bir video yapılıyor´ dediler. Şikayetçi olduk ve 22 derin sahtecilik yapan kişi yakalandı. 2 video vardı ve birinci videoyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekranlardan oynattı. 29 kanalın ortak yayınında oynattı. Utanmadan sıkılmadan o videoyu oynattı" dedi.

'KUL HAKKIDIR'

Öcalan´ın serbest bırakılmasının mümkün olmadığını da vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Abdullah Öcalan´ı serbest bırakacak olanın Allah bin kere belasını versin. Bu kadar büyük yalan olur mu? Sahtecilik olur mu? Kul hakkıdır. Bir insanı sahte video ile kandırsan, oyunu alırsan, yoksulu, emekliyi, esnafı, korkutarak vereceği oyu değiştirmeye kalkarsan bu yalancılık hırsızlık değil mi?"

PARTİLİLERE GÖREV VERDİ

28 Mayıs´ta seçimi kazanacaklarını belirten Özgür Özel, yalanlara inanan büyük bir seçmen kitlesi olduğunu söyledi. Bu konuda destek isteyen Özel, "Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz. Bu vatan görevine var mıyız? Bugün Rabia işareti yapanlar, yarın seçimi kazandığımızda o parmağı da açıp 'İyi ki Kemal Kılıçdaroğlu´na oy verdik, zenginleştik' diyecekler" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-05-24 16:39:17



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