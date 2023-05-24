Sanığa 636 yıl hapis istenen cinsel istismar davasında 5 kamu görevlisine de ceza talebi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da öğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 636 yıl hapis cezası alan, kararın 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan dönmesi üzerine yeniden yargılanan Mahmut Aydın Köksar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Köksar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olayla ilgili açılan kamu davasında ise 5 sanığın 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık'tan cezalandırılması istendi.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenlikten de menedilen Mahmut Aydın Köksar'a aynı dosya kapsamında geçen yıl bir çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplamda 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.

SANIK BERAAT TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. İstismara uğrayan bir çocuk hakkında alınan ruh sağlığı raporu dosyaya eklendi. Savunma yapan sanık Mahmut Aydın Köksar, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanık Köksar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Konuyla ilgili ayrıca Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürü hakkında 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık' suçlarından açılan dava, 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar, sanık avukatları, UCİM avukatları ve istismara uğrayan çocukların aileleri ile UCİM gönüllüleri katıldı. Duruşmada savcı mütalaayı açıkladı. Sanıklar M.K., H.V., S.E.Ö., A.T. ve Ü.A.'nın 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan, ayrıca S.E.Ö, Ü.A. ve A.T.'nin 'yalan tanıklık' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Bu mahkemedeki duruşma da ertelendi.

'KİM ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORSA YARGILANACAK'

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, ülkenin her yerinde istismarcılara karşı savaş açtıklarını anlattı. 2018 yılından beri takip edilen istismara uğrayan çocukların davasına girdiklerini aktaran Özkan, 6. Ağır Mahkemesi'nde görülen istinaftan dönen davaya ilişkin şöyle konuştu:

"Aradan yıllar geçti ve davamız devam ediyor. Diğer dava ise suçu bildirmemeydi. Bu ülkenin vicdanlı merhametli öğretmenlerine, okul müdürlerine sesleniyorum; size bu durumu şikayet ediyorum. 2016 yılında Milli Eğitim'e bir anne çocuğunun, öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Ama buna rağmen maalesef adli soruşturma başlatılmadı. Oradaki küçük çocuklar 1´inci sınıftan 5´inci sınıfa kadar istismara uğradı. Sınıftaki en küçük çocuk annesine, 'Anne bizim televizyonun ışığından takip ediyor ama bize çok kötü şeyler yapıyor' dedi. Ve küçük kahraman bir çocuk, istismarı ortaya çıkardı. Ama oradaki sözde öğretmenler maalesef bu durumu kapattı. Kim görevini ihmal ediyor, evlatlarımızı korumuyorsa ve üstünü örtüyorsa yargılanacak."

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise "Dünyadaki kötülükler, 'ben duymadım, görmedim, işitmedim' diyen insancıklar yüzünden yayılıyor. Bizler duymak, görmek, işitmek zorundayız. Çünkü bu şahıs yıllarca 30 çocuğu istismar etmiştir. Hele 54 yaşındaki bir öğretmenin görev yaptığı diğer yılları düşünmek bile istemiyorum. Bugün 30 çocuğun annesine, babasına ve yakınlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün bu rezaleti, bu ahlaksızlığı ortaya çıkardılar ve sadece bununla kalmayıp istismara göz yuman yöneticileri de dava ettiler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-05-24 17:27:50



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