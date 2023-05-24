Sanığa 636 yıl hapis istenen cinsel istismar davasında 5 kamu görevlisine de ceza talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanığa 636 yıl hapis istenen cinsel istismar davasında 5 kamu görevlisine de ceza talebi

DHA

Sanığa 636 yıl hapis istenen cinsel istismar davasında 5 kamu görevlisine de ceza talebi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da öğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 636 yıl hapis cezası alan, kararın 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan dönmesi üzerine yeniden yargılanan Mahmut Aydın Köksar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Köksar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olayla ilgili açılan kamu davasında ise 5 sanığın 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık'tan cezalandırılması istendi.
Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenlikten de menedilen Mahmut Aydın Köksar'a aynı dosya kapsamında geçen yıl bir çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplamda 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.
SANIK BERAAT TALEP ETTİ
Tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. İstismara uğrayan bir çocuk hakkında alınan ruh sağlığı raporu dosyaya eklendi. Savunma yapan sanık Mahmut Aydın Köksar, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanık Köksar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Konuyla ilgili ayrıca Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürü hakkında 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık' suçlarından açılan dava, 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar, sanık avukatları, UCİM avukatları ve istismara uğrayan çocukların aileleri ile UCİM gönüllüleri katıldı. Duruşmada savcı mütalaayı açıkladı. Sanıklar M.K., H.V., S.E.Ö., A.T. ve Ü.A.'nın 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan, ayrıca S.E.Ö, Ü.A. ve A.T.'nin 'yalan tanıklık' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Bu mahkemedeki duruşma da ertelendi.
'KİM ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORSA YARGILANACAK'
Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, ülkenin her yerinde istismarcılara karşı savaş açtıklarını anlattı. 2018 yılından beri takip edilen istismara uğrayan çocukların davasına girdiklerini aktaran Özkan, 6. Ağır Mahkemesi'nde görülen istinaftan dönen davaya ilişkin şöyle konuştu:
"Aradan yıllar geçti ve davamız devam ediyor. Diğer dava ise suçu bildirmemeydi. Bu ülkenin vicdanlı merhametli öğretmenlerine, okul müdürlerine sesleniyorum; size bu durumu şikayet ediyorum. 2016 yılında Milli Eğitim'e bir anne çocuğunun, öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Ama buna rağmen maalesef adli soruşturma başlatılmadı. Oradaki küçük çocuklar 1´inci sınıftan 5´inci sınıfa kadar istismara uğradı. Sınıftaki en küçük çocuk annesine, 'Anne bizim televizyonun ışığından takip ediyor ama bize çok kötü şeyler yapıyor' dedi. Ve küçük kahraman bir çocuk, istismarı ortaya çıkardı. Ama oradaki sözde öğretmenler maalesef bu durumu kapattı. Kim görevini ihmal ediyor, evlatlarımızı korumuyorsa ve üstünü örtüyorsa yargılanacak."
UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise "Dünyadaki kötülükler, 'ben duymadım, görmedim, işitmedim' diyen insancıklar yüzünden yayılıyor. Bizler duymak, görmek, işitmek zorundayız. Çünkü bu şahıs yıllarca 30 çocuğu istismar etmiştir. Hele 54 yaşındaki bir öğretmenin görev yaptığı diğer yılları düşünmek bile istemiyorum. Bugün 30 çocuğun annesine, babasına ve yakınlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün bu rezaleti, bu ahlaksızlığı ortaya çıkardılar ve sadece bununla kalmayıp istismara göz yuman yöneticileri de dava ettiler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-05-24 17:27:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da hayvanat bahçesinde aslanın saldırısıyla yaralanan çocuk ameliyat edildi
YEREL HABERLER Antalya'da hayvanat bahçesinde aslanın saldırısıyla ...
Arkadaşını öldürmekten yargılanan sanığa indirimsiz müebbet
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürmekten yargılanan sanığa indirimsiz ...
Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia ...
Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
YEREL HABERLER Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
Antalya Ticaret Borsası Meclisinde seçim sonrası beklentiler değerlendirildi
YEREL HABERLER Antalya Ticaret Borsası Meclisinde seçim sonrası ...
CHP´li Özel´den partililere: Sandığa gitmeyenleri bulmak, ikna etmek göreviniz
YEREL HABERLER CHP´li Özel´den partililere: Sandığa gitmeyenleri ...
Kemer'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kemer'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
Tahir Rzayev: Azerbaycan'ın milli değerlerine zıt bir projeydi
YEREL HABERLER Tahir Rzayev: Azerbaycan'ın milli değerlerine zıt bir ...
Doç. Dr. Kara'dan kızamıkta vaka artışına karşı aşı uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Kara'dan kızamıkta vaka artışına karşı aşı ...
Yol kontrolünde durdurulan motosiklette tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Yol kontrolünde durdurulan motosiklette tarihi eser ...
Antalya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı ...
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan ...
Azerbaycan milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Azerbaycan milletvekilleri, AK Parti Antalya İl ...
Selfie için kafese giren aileye saldıran aslan, çocuğun saçlı derisini kopardı
YEREL HABERLER Selfie için kafese giren aileye saldıran aslan, ...
Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı finalde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı finalde
661. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yenilenmesi talebi
YEREL HABERLER 661. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ...
Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı finalde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı finalde
Termessos Antik Kenti tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER Termessos Antik Kenti tarih ve doğa tutkunlarının ...
Antalya'da otomobilin refüje çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilin refüje çarpması sonucu biri ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iş insanları ve turizmcilerle buluştu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iş insanları ...
Engelliler ve aileleri Manavgat'ta denizle buluşturuldu
YEREL HABERLER Engelliler ve aileleri Manavgat'ta denizle ...
Manavgat'ta tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manavgat'ta tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli ...
Antalya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iş insanları toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iş insanları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.