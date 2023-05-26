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Plastik poşetlerle atılan Hıdırellez dilekleri, deniz ekosistemine zarar veriyor

DHA

Plastik poşetlerle atılan Hıdırellez dilekleri, deniz ekosistemine zarar veriyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu üyelerinin yaptığı dalışta, deniz dibinde plastik poşetlere sarılmış Hıdırellez dilekleri, bozuk paralar, bisiklet, aydınlatma projektörleri gibi birçok nesne görüntülendi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizdeki bu atıklar ekosistem açısından çok zararlı ve birçok canlının ölümüne neden oluyor" dedi.
Antalya'da AÜ Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kentin turistik ve doğal güzelliklerinin olduğu noktalara dalışlar gerçekleştiriyor. Dalış yaptıkları noktalarda görüntü alan ekip, su altını kirleten çok sayıda nesneyle de karşılaşıyor. Geçen günlerde tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış gerçekleştiren ve falez altından Kadınyarı bölgesine kadar geçen ekip, su altındaki atıkları görüntüledi. 6 Mayıs'ta Hıdırellez nedeniyle bazı kişilerin dileklerini sarıp denize attıkları plastik poşetler, yine dileklerle birlikte atılan plastiklerin içerisindeki muska ve bozuk paralarla birlikte alkol kutuları ve şişeleri, cep telefonları, bisiklet, projektörler görüntülendi.
`SU ALTINDA İLGİNÇ NESNELER GÖRDÜK´
Öğrencileriyle birlikte rutin dalışlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yat Limanı ve Kadınyarı bölgesinde daldık. İnsanların denize attığı ilginç nesneleri gördük aşağıda. Saç kurutma makinesi, bisiklet, reklam panoları, elbise, cüzdan, cep telefonu ve Hıdırellez dileklerini suyun altında gördük. Hıdırellez için dileklerin çoğu plastik poşetlerle denize atılmış. Bunlar deniz içerisinde plastik kirliliğini artıran atıklar" ifadelerini kullandı.
Su altında gördükleri karşısında her seferinde şaşırdığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Özellikle alkol şişe ve kutuları deniz dibinde bulunuyor. Metal objeler suda ağır metal kirliliği, plastikler de plastik kirliliği oluşturuyor. Denizdeki bu atıklar ekosistem açısından çok zararlı ve birçok canlının ölümüne neden oluyor" diye konuştu.
Ellerinden geldikçe bu çöpleri temizlemeye çalıştıklarını söyleyen topluluk üyelerinden Yusuf Şamil Arslan, "Düzenli aralıklarla dalış gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz dalışta su altındaki kirlilik dikkatimizi çekti. İnsanlar kendisine zarar vermesi yetmiyormuş gibi suya da zarar veriyor. Genellikle alkol şişeleriyle birlikte birçok kötü görüntüyle karşılaştık" dedi.
`İNSANLARIN SU ALTINI KİRLETTİĞİNİ GÖRÜNCE HÜZÜNLENDİK´
Su altındaki kirliliğe dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Serkan Çaykenarı ise "Her zaman olduğu gibi dalıştan önce heyecanlıydık ancak dalınca hüzünlendik. İnsanların su altını çok fazla kirlettiğini gördük. Bunlar rutin dalışlarımız, biz bu kirliliğe dikkat çekmeye çalışıyoruz. Su altında kamp sandalyesinden bisiklete kadar birçok eşya gördük. Hıdırellez nedeniyle muska şeklinde atılmış dualar vardı. Yine bunların içerisinde koyulmuş madeni paralar çok fazlaydı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-05-26 10:46:14

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