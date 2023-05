Kampanyası biten SMA'lı Asel bebek, tedavisi için gün sayıyor

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da SMA hastalığı ile mücadele eden 2,5 yaşındaki Asel Yavuz'un yurt dışı tedavisi için 35 milyon lira toplandı. 25 ay süren kampanyanın tamamlandığını belirten anne Fatma Yavuz (31), "Şu an sadece vize işlemlerimiz kaldı. Onları da tamamlayabilirsek, en kısa sürede Almanya'ya gideceğiz. İlk süreçlerimiz, o çaresiz günlerimiz aklıma geldi. İmkansızdı ama oldu" dedi.

Fatma-Mehmet Sebih Yavuz'un kızları Asel Yavuz'a, 2 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Asel için ailesi, valilik onaylı kampanya da başlattı. Yurt dışındaki gen tedavisine ulaşabilmesi ve ilacını alabilmesi için Asel adına düzenlenen kampanya yüzde 100'e ulaştı. Tedavi için gerekli 35 milyon lirayı toplayan Yavuz ailesi, vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından Almanya'ya gidecek.

Fatma Yavuz, 25 aydır süren kampanyayı, gönüllülerin destekleri ile tamamladıklarını anlattı. En kısa sürede Asel'i ilacına kavuşturacaklarını belirten Yavuz, "35 milyon gibi bir meblağ toplandı. Kampanyamız çok uzun sürdü. Çok büyük emekler var. Çok insanın desteğiyle bunu başardık. Para aktarımı ve bütün işlemler tamamlandı, şu an sadece vize işlemlerimiz kaldı. Onları da tamamlayabilirsek, en kısa sürede Almanya'ya gideceğiz" dedi.

'İMKANSIZDI AMA OLDU'

Kampanya bittiğinde oturup ağladığını anlatan Yavuz, "İlk süreçlerimiz, o çaresiz günlerimiz aklıma geldi. İmkansızdı ama oldu. 'Bu para toplanmaz, çok para' diyenler oldu Ama toplanıyor. Bunun en büyük etkisi; ses duyurabilmekti. Ne kadar çok kişiye ses duyurabilirsek, inanın çok kısa sürede toparlanabiliyormuş. Bunu birçok bebeğimizde gördük. Bitiyormuş, yeter ki; destek olup, bebeklerimizin elini bırakmayalım. Bebeklerimizin gönlü güzel insanlardan başka kimsesi yok. Gönlü güzel insanlar sayesinde başardık, çok mutluyuz. Asel başardı, inşallah geride kalan bebeklerimiz de en kısa sürede bu sevinci yaşar ve tedavisine kavuşur. Bir yanımız buruk. O sevinci yeterince yaşayamıyorum. Çünkü SMA'lı bebeklerimiz var, onlara da yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

CİHAZLARI BAŞKA ÇOCUKLARA NEFES OLACAK

Çocuğu ile ilgili birçok hayali olduğu belirten Yavuz, "Bunun bir adımına ulaştık. Rabbi'm, tedavimizi aldıktan sonra hayallerimizi teker teker yaşamayı nasip etsin. En büyük hayalimiz; Asel'i parka götürmek. Asel parkı çok seviyor ama çocuklarımızın ciğerleri çok zayıf olduğu için en ufak bir enfeksiyonu bile çok ağır atlatabiliyor. Bu korkuyla Asel'i parka götüremiyorduk. Dışarı çıkıp, belki elinden tutup markete gideceğiz. Şu an en büyük hayalim bu. Asel'in odası cihazlarla dolu. En büyük hayallerimden biri de Asel'in o cihazlardan bir an önce kurtulabilmesi. Sabah uyandığında o cihazlara değil de mutfağa koşa koşa gelip, kahvaltısını yapabilmesini istiyorum. Uyandığımızda Asel'in odasına gidip, bakımlarını yapıyoruz. Cihazlar odasına teker teker gelmişti. İnşallah tedavimizi aldıktan sonra o cihazlarımızın başka çocuklara nefes olmasını istiyorum. Bir yere gittiğimizde yanımızda cihazları değil de oyuncaklarını, kitaplarını götürürüz" diye konuştu.

Yavuz, Asel'in kampanyasının tamamlandığını öğrenen birçok gönüllünün havaya turuncu balon bırakıp 'Asel'in baharı olduk' diyerek kutlama yaptığını, birçok SMA'lı çocuğun da baharı olmak istediklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

