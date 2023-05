Çavuşoğlu: Ermenistan barış antlaşmasını imzalarsa biz de bazı olumlu adımlar atarız

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan da akıllanırsa, ki son günlerdeki açıklamalarını müspet buluyoruz. 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz, tanımaya hazırız' diyorlar. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, biz bunu destekliyoruz. Ayrıca kapsamlı bir barış antlaşması teklif etmişti Azerbaycan, Ermenistan buna da 'evet' derse bir an önce müzakere edilir, anlaşma imzalanır. Biz de Türkiye olarak bu doğrultuda bazı olumlu adımlar atarız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde, kentteki Yörük derneklerinin temsilcileriyle buluştu. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile AK Parti ve MHP il başkanlarının da katıldığı toplantıda Bakan Çavuşoğlu, Yörüklerin kanıyla sulanmış Anadolu'nun bin yıldır Türk yurdu olduğunu söyledi. Yörük kültürünü yaşatan herkesle gurur duyduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışan Yörüklere teşekkür etti. Türkün şahlanışının başladığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Türk dünyası bir çatı altında birleşti. KKTC de aramıza katıldı. Uluslararası saygın bir örgüt haline getirirken, her alanda dayanışmamızı gerçekleştireceğiz. Turizmden sağlığa, enerjiden spora kadar iş birliğimizi her alanda güçlendireceğiz" dedi.

'CUMHURİYETİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ ESERLERİN HER BİRİYLE GURUR DUYUYORUZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının Türkün asrı olacağını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Özgüvenimiz geri geldi. 21 yılda Cumhuriyetimize kazandırdığımız eserlerin her biriyle gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizle de gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Artık biz 'Yaparız, üretiriz' diyebiliyoruz. Bu özgüven bizi hedeflerimize ulaştıracak. Türk dünyası ile ticaretimiz 1 milyar dolara çıktı" diye konuştu.

`ARTIK TÜRK´E HER YER YURTTUR´

Güçlü Türkiye ve güçlü Türk dünyası için çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Bazıları da Türkün şahlanışının emaresi olan SİHA'larımıza, İHA'larımıza, diğer milli üretimlerimize karşı çıkıyor. Onlara 'dokunacağız' diyorlar. Biz Türkün yurdundan terörü uzak tutmak için Suriye'ye giriyoruz, DEAŞ, YPG, PKK'yı temizliyoruz. 'Biz oralardan çekileceğiz' diyenler var. PKK'nın mesken tuttuğu Kuzey Irak'a giriyoruz, teröristleri temizliyoruz. 'Biz oradan çekileceğiz' diyor bazıları. Biz artık Türk´e her yer yurttur, Latin Amerika açılımı, Afrika açılımı, ecdadımızın geldiği Orta Asya'nın güçlendiğini görünce yeniden Asya diyoruz. Asya'dan, iş birliği yaptığımız Libya'dan da 'çekileceğiz' diyorlar. Yurt sadece ana kara değil, mavi vatan da bizim için yurttur. Tüm kazanımlarımızı hiçe sayacak söylemler içinde oluyorlar. Bunlara 14 Mayıs'ta vatandaşımız gerekli darbeyi vurdu, dersi verdi. 'Bu ülkeyi, bu toprakları size emanet etmeyiz' dedi. Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar. Ama esas aldanan onlardır. Bu millet zekidir. Her şeyi görür, sabırlıdır, zamanı gelince dersi de verir."

'TÜRK MİLLETİ CEVABINI 28 MAYIS'TA VERECEK'

PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri, 'Ülkeyi eyaletlere böleceğiz, kayyumları kaldırıp Yeşil Sol'a teslim edeceğiz', 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ın Azerbaycan'ın da 105 yıl önceki kazandığı bağımsızlık günü olması açısından anlamlı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

'Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti' diyen CHP'lileri de üzmeye, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Orta Asya ile Türk devletleri ile bağımızı güçlendireceğiz. O demiryolları, otoyolları, gaz ve petrol boru hatlarını inşa ederken Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor elinde bir harita, 'Çin'e tren götüreceğiz' diyor. 'Bunu hızlandıracağız' dese teşekkür ederiz de, elinde bir harita can Azerbaycan'ı baypas etmiş. Sizin Azerbaycan'la derdiniz ne? 'Karabağ'ı alırken Türkiye maalesef yardım etti' diyorsunuz, Azerbaycanlı kardeşlerimizi geçmişte Sovyetlere teslim ettiniz. Yeni projeler diyorsunuz, Azerbaycan yok. Kim istiyor sizden Ermenistan mı böyle yapmanızı istiyor, başkası mı böyle istiyor? Azerbaycan'la derdiniz ne sizin gerçekten? Bu soruyu soruyoruz, henüz bir cevabını göremedik. Ama Türk Milleti inşallah cevabını 28 Mayıs'ta bunlara verecek. Biz Azerbaycan'ı baypas eden projeleri değil, Azerbaycan'ın kalbinden geçen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

ERMENİSTAN'A SESLENDİ

"Ermenistan da akıllanırsa ki son günlerdeki açıklamalarını müspet buluyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz, tanımaya hazırız' diyorlar. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, biz bunu destekliyoruz. Ayrıca kapsamlı bir barış antlaşması teklif etmişti Azerbaycan, Ermenistan buna da evet derse bir an önce müzakere edilir, antlaşma imzalanır. Biz de Türkiye olarak bu doğrultuda bazı olumlu adımlar atarız. Bizim derdimiz ne, bölgemizde kalıcı barış ve istikrar. Bir sürü savaşlar var, Ukrayna'da, Suriye ve Sudan'da iç savaş, Afganistan'ın durumu ortada, Libya halen kırılgan. Kriz ve çatışmaların yüzde 60'ı etrafımızda, buna rağmen biz istikrar abidesiyiz. Güçlü bir devlet ve milletiz. Etrafımızdaki savaşların durması için çaba sarf ediyoruz. Barış için arabuluculuk yapıyoruz. Tahıl anlaşması imzalıyoruz, uzatıyoruz. Bunların hiçbirisi Türkiye olmasa, Recep Tayyip Erdoğan olmasa olmaz. Kafkasya'da da barış istiyoruz, umarım Ermenistan da bunu iyi bir şekilde idrak eder."

'SANDIKLARA KOŞALIM' ÇAĞRISI

Bakan Çavuşoğlu, 28 Mayıs seçimi için de şu çağrıda bulundu:

"28 Mayıs'ta Orta Asya'dan geldiğimiz gibi dört nala sandıklara koşalım. Sandıkları patlatalım. İstikrarımıza, yolumuza hep birlikte devam edelim. Bizim en büyük handikabımız rehavettir. 'Eyvah' dememek için öncelikle bizim önümüzdeki süreçte 'eyvallah' dememiz lazım. Sandıkta Cumhurbaşkanımızı desteklemek için sandıklara koşmamız lazım. 28 Mayıs'ta onlar 'eyvah' desin, biz 'eyvallah' diyelim. Huzura, istikrara, barışa ve adalete, daha güçlü bir demokrasiye 'eyvallah' diyelim. Türkiye Yüzyılı'na 'eyvallah' diyelim." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

