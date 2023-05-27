Patara Deniz Feneri'nin son basamağı yerine konuldu



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkılan 26,5 metrelik deniz feneri, 21 metre yüksekliğe ulaştı. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, üzerine kemerli bölümün taban taşları gelecek olan fenerin son basamağının yerine konulduğunu açıkladı.

Kaş ilçesinde, geçmişi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun M.S. 64 yılında yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkılan 26,5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin inşası, Antalya Valiliği'nin ihalesini yaptığı çalışma kapsamında sürüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, en son teknolojilerle orijinal yerleri tek tek belirlendi. 2 bin yıllık deniz fenerinin yüzde 85 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.

Roma İmparatoru Nero'nun prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde, kimin tarafından yapıldığı ve yapım tarihini içeren metal harfli bir yazıt bulunuyor. Kazılarda çıkarılan bir diğer yazıtta, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcius'a hitaben 'Likya halkını 8 yıl boyunca hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz' yazısı da yer alıyor. Patara kazıları sırasında ortaya çıktıktan sonra toprağa gömülen yunus kabartmalı taş, 10 yıl aranın ardından geçen sene Patara Deniz Feneri'ne yerleştirildi.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Deniz Feneri'nin 21 metre yüksekliğinde olduğunu, son basamağının yerine konulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Patara Deniz Feneri'nin son basamağı da yerine konuldu, çok şükür. Bunun üstüne kemerli bölümün taban taşları gelecek. 21 metre, 67'nci basamak" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-05-27 09:54:57



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