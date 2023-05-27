Sinan Oğan: MHP´nin olduğu ittifakı değil de HDP'nin desteklediği ittifakı mı seçecektik



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki seçim çalışmasında, ortaya koydukları ilkelerin zaten Cumhur İttifakı'nda önemli kısmının yapıldığı ve yapılabileceğini gördüklerini belirten Sinan Oğan, "O sebeple biz mevsimlik milliyetçilerle değil. Bir de bu arada tabi MHP'nin de olduğu, benim de siyaset yaptığım, Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?" dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci tur adayı ve ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçim çalışmalarına destek amacıyla Antalya'ya geldi. Sinan Oğan ve Mevlüt Çavuşoğlu, bir otelde Sinan Oğan Gönüllüleri ile buluştu. Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sinan Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğini açıklamasının ardından maruz kaldığı hakaretleri, sözlü saldırıları, sosyal medyadaki linç girişimlerini üzülerek takip ettik. Sinan Bey makam mevki için değil, inandığı ilkeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımıza ikinci turda destek veriyor. Bunlar ne yapıyor, sırf kendi görüşlerine aykırı olduğu için, kendi tarafında olmayanları hor gören bu yaklaşım, muhalefetin içinde bulunduğu tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Ya benimsin ya kara toprağın. Benimleysen dünyanın en kötüsü olsan da harikasın ama benim yanımda değilsen, dünyanın en iyisi, en vatanseveri olsan da dünyanın en kötüsüsün. Bunların anlayışı bu" dedi.

'BU MİLLETİN DÜŞMANLARI HARİÇ HERKES KAZANACAK'

İkinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayanlar olduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Biz bunları linç ettik mi, elbette daha önceki konuşmalarıyla, şimdiki konuşmaları arasındaki tutarsızlıkları da söylemek milletimizin tekrar dikkatine getirmek de boynumuzun borcudur. Çünkü siyasetçiler milletimize yalan söylememeyi öğrenmelidir. Tabi amacı makam ve mevki olanların, ülküsü Sinan Oğan gibi millet ve memleket olanları anlamasını da beklemiyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz ve 2,5 milyon oy farkını daha da yukarıya taşıyacağız. Öyle bir kazanacağız ki; bu milletin düşmanları hariç herkes kazanacak" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU'NUN PSİKOLOJİSİ DE BOZULMUŞ'

Eski istikrarsız, karanlık düzenin savunucusu olan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her gün çıkıp konuştuğunu ve video yayınlandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun psikolojisi de bozulmuş, agresifleşmiş. Biz ona sakin diyoruz. Gerçekten bu kadar yalana inanırsanız, bu kadar da yalan atarsanız, bu kaçınılmaz sondur. Türkiye'yi yönetecek bir insanın daha sakin olması lazım. Bunlarınki yenilgi yenilgi büyüyen ezilme. Aslında Türkiye için bir talihsizlik. Çünkü Türkiye'nin ana muhalefeti Türkiye'yi yönetmeye talip olmalı. Bunların tek vaadi ülkemizin 21 yıllık kazanımlarını yıkıp Türkiye meşalesini söndürmek istiyorlar. Masanın etrafındakiler ve dışarıdan destekçilerinin tek ortak özelliği Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Tek amaçları mevki makam paylaşmak. Nefret ve intikamla kurulan masalar çabuk dağılır" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'I YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ'

Millet İttifakı'nın milletle bir alakası olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Gerçekten üzülüyor insan, bunların siyaseti bu, ilkesizlik ve tutarsızlık. Dün ak dediğine, bugün kara diyorlar, Antalya'da başka, Van'da başka konuşuyorlar. Antalya'da milliyetçilik taslıyorlar, Van'da 'Kana kan dişe diş, seninleyiz Öcalan' naraları atıyorlar CHP'nin mitinginde. Türk bayrakları yerde, onun yerine PKK'nın paçavraları var, yeni kurulan Yeşil Sol mu ne bir parti var, onların paydaşları, taşıdıkları semboller var. Daha dün Kandil'den selam alanlar, bugün milliyetçilikten dem vuruyorlar. Oy uğruna bürünmedikleri hal kalmadı ne yazık ki" dedi.

SİNAN OĞAN: MİLLET SİZE GÜVENMEMİŞ

Antalya'da Recep Tayyip Erdoğan'a oy istemek için geldiğini anlatan Sinan Oğan, neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil de Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarına dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Oğan, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na bazı sorularım oldu. Birincisi sorum, 'Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin içinden geçtiği hassas süreci, etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Mevcut sistemde cumhurbaşkanlığı ile parlamentonun aynı ittifakta olmasının önemini de biliyorsunuz. Siz eğer bizim desteğimizle yarın seçilirseniz, parlamento çoğunluğunu elde edememiş bir cumhurbaşkanı olarak ülkeyi nasıl yöneteceksiniz.' Bu soruma cevap alamadım. Bu soruma cevap veremedi sayın Kılıçdaroğlu, nitekim 21 yıl bir iktidarı yorar, yıpratır ve karşındaki muhalefete de büyük bir imkan sunar. Yani karşınızda 21 yıldır sürekli iktidar olan birinin olması büyük bir avantajdır aslında. Siz herkesi toplamışsınız, birbiriyle çok farklı tellerden çalan insanları bir araya toplamışsınız, oy oranına bakmadan cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlıklar vermişsiniz, bol keseden milletvekillerini dağıtmışsınız ama günün sonunda parlamento çoğunluğunu alamamışsınız. Dersinize çalışmamışsınız. Millet size güvenmemiş. Millet size güvenmediği için parlamentoyu teslim etmemiş ve milletin Meclisinin güvenini alamamış biri olarak gelmiş 'bana destek ol' diyorsunuz. Sen milletten destek alamamışsın ki, neyine destek olacağız. O sebeple bizim istikrar vurgumuzun temelinde yatan sebep buydu."

'15 GÜN SÜREYİ BİZİM SAYEMİZDE KAZANDINIZ'

Millet İttifakı'nın listelerini kötü yaptığını, listelerde bu ülkeye 15 Temmuz darbesini yapan hainlerle ilişkisi olduğu iddia edilenleri Ankara'nın göbeğinde dahi koyduklarını ve sonra millettin parlamentoda güvenoyu vermediğini ifade eden Oğan, "Parlamentoda güvenoyu alamayan bir cumhurbaşkanı adayının, artık bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda söyleyecek hiçbir şeyi olamaz. Olamayacağı gibi bir de bu seçimlerin ikinci tura kalmasının sebebi de biziz. Normalde Sayın Erdoğan yarım puan daha alsa, seçimler ilk turda tamamlanacaktı. Seçimlere 15 gün süreyi bizim sayemizde kazandınız Sayın Kılıçdaroğlu. Taraftarların bizi linç ediyor. Normalde Cumhur İttifakı taraftarlarının bize laf etmesi gerekir, 'Sizin yüzünüzden seçimler ikinci tura, yarım puan daha alsaydık, birinci turda bitecekti.' Onlar bir şey demiyor" diye konuştu.

'SEÇİM ÖNCESİ KALP YAPIYORDUNUZ, ŞİMDİ LİNÇ'

"Bu kararı almamızda seçim öncesi Sayın Meral Akşener'e, Sayın Muharrem İnce'ye, bize yapılanlar ve bugün bize yapılanların çok büyük etkisi vardır" diyen Sinan Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler ve FETÖ vari usullerle bu linç kültürüyle dedikleri şu; 'Çekilin, herkes çekilsin.' Utanmasalar, 'Sayın Erdoğan sen de çekil, ancak öyle seçimi kazanacağız' diyecekler. Ve bu linç kültürünün karşısında durmam gerektiğine inandım. Bu sosyal medyada geliştirdikleri linç kültürüyle insanların şeref ve haysiyetiyle oynayan bir kitleyle yan yana olmam söz konusu olamazdı. Sadece HDP değil mesele, aynı zamanda demokrasinin karşısında sizinle aynı düşünmedi diye bir kısım gazetecisi, sosyal medya fenomeni, sanatçısı sizin doğru, yanlış yaptığınıza bakmadan, sırf kendileriyle aynı fikirde değilsiniz diye size, eşinize, çocuğunuza inanılmaz, akılalmaz hakaret ve küfürler yağdırıyorlar. Siz mi demokrasiyi getireceksiniz bu ülkeye? Ağzınızdan demokrasi lafı düşmüyor. Seçim öncesi kalp yapıyordunuz, şimdi linç yapıyorsunuz."

'HDP'NİN OLDUĞU YERİN KARŞISINDAYIZ'

En doğru kararın Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu gördüklerini, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin de destekleyeceğine inandığını belirten Sinan Oğan, bu seçimle HDP'nin de Türk siyasetinde belirleyici unsur olma olasılığını ortadan kaldırdığını anlattı. Bugün Göktürk bayrağı altında miting yapmalarına bakılmaması gerektiğini belirten Oğan, "Bunların milliyetçiliği mevsimlik, hatta mevsimlik bile değil haftalıktır, bir hafta sonra biter. Bunlar yine HDP güzellemesi yapar. Ve ben inanıyorum, bu seçimlerde bize destek veren arkadaşlarımızı, hatta bu seçimlerde bize destek vermeyen ve sandığa gitmeyen arkadaşlarımızın da sandığa gideceklerine inanıyorum. Biz HDP'nin tarafında değiliz, HDP'nin olduğu yerin karşısındayız. Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olamaz ve olmayacaktır inşallah" diye konuştu.

`KILIÇDAROĞLU'NUN İLKELERİMİZİ KABUL ETMESİNE RAĞMEN BİR ÇELİŞKİ VARDI ORTADA´

Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde, birtakım öneriler aldığını da dile getiren Oğan, "Başkan yardımcılığı, bakanlıklar, emin olun yani olmayınca da çok kolay dağıtıyorlar zaten. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde de biz ilkelerimizi ortaya koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımız bize 'Evet bu ilkeler bizim de ilkelerimiz' dedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilkelerimizi ortaya koyduk. Ancak bu ilkelerle beraber Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu tarafın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilkelerimizi kabul etmesine rağmen bir çelişki vardı ortada. Hem HDP'nin desteğine ihtiyaç duyup hem PKK terör örgütüyle etkili mücadele sözü bir arada uyuşmadı. Eğreti durdu orada. Bizim bu kararı vermemizin en büyük sebeplerden birisi de buydu" dedi.

'ALİ BABACAN'IN MADDE 66 İLE İLGİLİ BİR DERDİ VARDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her türlü terörle etkili mücadele, sığınmacıların gönderilmesi, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin kırmızı çizgisi olması gibi görüşmelerini de anlatan Oğan, "Madde 66, bunu dediğimde Sayın Erdoğan bir şaşırdı, 'Nasıl yani, bizim bununla ilgili bir derdimiz yok ki' dedi. 'Sayın Cumhurbaşkanım sizin yok ama Ali Babacan'ın bununla ilgili bir derdi var. Biz koyalım ki elalem görsün'. Evet Millet İttifakı'ndaki Sayın Ali Babacan'ın madde 66 ile ilgili bir derdi vardı. Türklük tanımını Anayasadan çıkaranlarla nasıl yan yana duracaktık? Anayasadan ilk fırsatta Türklük tanımını çıkarmak isteyenlerle nasıl yan yana duracaktık? Masada sadece HDP yok ki, HDP kafasında başkaları da var orada" diye konuştu.

OĞAN'DAN MHP VE BAHÇELİ VURGUSU

Dolayısıyla da orta koydukları ilkelerin zaten Cumhur İttifakı'nda önemli kısmının yapıldığı ve yapılabileceğini gördüklerinden bahseden Sinan Oğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"O sebeple biz mevsimlik milliyetçilerle değil. Bir de bu arada tabi MHP'nin de olduğu, benim de siyaset yaptığım, Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik? Bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket, millet söz konusu olduğu zaman, inşallah Türk milliyetçileri, Türk Milleti birleşecektir ve 28 Mayıs'ta Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu elalem görecektir. Bütün Türk milliyetçilerine, bütün Atatürkçülere, Sinan Oğan Gönülleri başta olmak üzere Türkiye İttifakı Partisi, Ülkem Partisi, Vatan ve Hürriyet Partisi, bu üç partide ittifakımızın içinde bizimle beraber Ata İttifakı'nın üyeleri olarak Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı almışlardır. Biz bir bütün olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararımızın gereğini de yapacağız göreceksiniz. Seçim sonuçları size Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu gösterecektir. Seçim sonuçları HDP'nin bu ülkeyi esir alma projesinin tarihi çöplüğe gömüldüğünü gösterecektir. Aynı zamanda, suni şekilde bir araya gelen Millet İttifakı'nın dağıldığını gösterecektir. İnşallah Türk milliyetçilerinin sağduyusu yarın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oy oranıyla yeniden seçilmesini sağlayacaktır." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-05-27 15:19:27



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