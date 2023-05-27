2023 TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(DHA) TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun (TGF) 2023 faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı.Bu yıl Mart ayında başlayan 6 ayak A, 4 ayak B kategorisi üzerinden değerlendirilen golf turu, sezon boyu oynanan oyunlarla heyecanlı çekişmelere sahne oldu. Antalya, İstanbul, Muğla illerinde oynanan A ve B kategorilerinde toplamda 15 kulüpten 35 sporcu mücadele etti. Turnuvalar sonunda 'Genel Klasman' tablosu oluşturuldu. Erkekler ve kadınlar A kategorisi 6 ayak sonunda, erkekler ve genç kızlar B kategorisi 4 ayak sonunda performansa göre sıralama oluşturuldu.TGF Türkiye Golf Turu'nun Genel Klasman tablosuna göre A kategorisinde erkeklerde İbrahim Tarık Aslan birinci, Kadirhan Yener ikinci, Can Gürdenli üçüncü, A kategorisi kadınlarda Sude Bay birinci, Zeynep Süalp ikinci, Ayşe Demir üçüncü oldu.B kategorisi erkeklerde Semih Engez birinciliği, Efe Sargın ikinciliği, Kerem Karşı üçüncülüğü kazandı. B kategorisi kadınlarda Merve Üçerler birinci, Alya Su Çiğdem ikinci, Fatma Kuş üçüncü oldu.Dereceye giren sporculara düzenlenen törende kupalarını, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan verdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-05-27 16:55:23



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