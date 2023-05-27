Sinan Oğan: MHP'nin olduğu ittifakı değil de HDP'nin desteklediği ittifakı mı seçecektik (2)



ÇAVUŞOĞLU: BU CHP ZİHNİYETİ HEP AYNI

'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Sinan Oğan, daha sonra Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde partililerle buluştu. İlk turda emeklerinin karşılığını ve Mecliste çoğunluğu aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, eksik kalan bir kısmın olduğunu, o eksikliğin de yarınki seçimle tamamlanacağını ifade etti.

Sinan Oğan'ın tarafını milletten yana kullanmasından dolayı memnun olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, muhalefeti eleştirdi. İlk turdan sonra linç girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bunların hazımsızlığı. 'Demokratız' diyorlar. 'Kamplaştırıyorsunuz' diyorlar. Biz kimi kamplaştırmışız? Yarınki seçimden sonra Türkiye düşmanları hariç kimse kaybetmeyecek. Türk dünyası kazanacak. Sinan Oğan kendilerini seçmiş olsaydı kahramandı. Bu CHP zihniyeti hep aynı. Karşılarında kimse olamayacak. Ülkede istedikleri gibi at oynatacaklar. Burası babanızın çiftliği mi?" dedi.

'TÜRK DEVLETLERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYOR'

Millet İttifakı'nın, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili plan ve projesinin olmadığını belirten Çavuşoğlu, sadece Türkiye'nin değil Türk dünyasının da güçlü olması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türk dünyasının, Türk milletinin öz güveni geri geldi. Azerbaycan'ın öz güveni geri gelmese 30 yıldır işgal edilen topraklarını geri alabilir mi? Yanında sapasağlam kim durdu? Recep Tayyip Erdoğan. Diğer Türk devletleri de diyor ki; 'Yarın başıma bir şey gelirse yanımda Türkiye olur. Recep Tayyip Erdoğan olur.´"

'MEHMET ŞİMŞEK´İN DE İÇİNDE OLDUĞU EKİP ÇALIŞIYOR'

Enflasyonun yüksekliğinin farkında olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, gerekli adımları attıklarını ve ekibin çalıştığını ifade ederek, "Geçen sene yüzde 80'di, şimdi yüzde 40 oldu. Daha da inecek. Ekonomimizi daha istikrarlı hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımız bir ekip oluşturdu. Mehmet Şimşek de var. Çalışıyorlar" dedi.

OĞAN: EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Sinan Oğan da Cumhur İttifakı'nı tercih ettiği için yapılan linç girişiminden rahatsız olduğunu dile getirdi. Oğan, "Eşim, oğlum, kızımı dahi linçlenmede, hakarette sınır tanımayanlar, en adi metotlarla bize saldırmaya başladı. Ben o zaman anladım ki bunların getireceği demokrasiden Allah bizi korusun. FETÖ'den çok iyi ders almışlar. Olmayan belgeleri yaratmaya çalışıyorlar. Çamur attılar, izi kalmadı. Eşimin psikolojisi bozuldu. Kızım cep telefonunu kapatmak zorunda kaldı. Oğlum sosyal medya adreslerini kapatmak zorunda kaldı. Alçaklık" diye konuştu.

'HODRİ MEYDAN O ZAMAN'

Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim için yaptığı 'referandum' çıkışına da atıf yaparak, "Eğer bu referandumun sonunda çoğunluk Erdoğan'ı yeniden seçtiğinde, referandumun sonucu Kılıçdaroğlu için kayıp ve istifa olacak mı? Madem bu seçim bir referandum, o zaman seçim gecesi seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu değil. Millet İttifakı'nın her bir ferdinin genel başkanının istifa etmesi lazım. Hodri meydan o zaman" dedi. (DHA)

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-05-27 17:14:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.