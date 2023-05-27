Sinan Oğan: MHP'nin olduğu ittifakı değil de HDP'nin desteklediği ittifakı mı seçecektik (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinan Oğan: MHP'nin olduğu ittifakı değil de HDP'nin desteklediği ittifakı mı seçecektik (2)

DHA

Sinan Oğan: MHP'nin olduğu ittifakı değil de HDP'nin desteklediği ittifakı mı seçecektik (2)


ÇAVUŞOĞLU: BU CHP ZİHNİYETİ HEP AYNI
'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Sinan Oğan, daha sonra Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde partililerle buluştu. İlk turda emeklerinin karşılığını ve Mecliste çoğunluğu aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, eksik kalan bir kısmın olduğunu, o eksikliğin de yarınki seçimle tamamlanacağını ifade etti.
Sinan Oğan'ın tarafını milletten yana kullanmasından dolayı memnun olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, muhalefeti eleştirdi. İlk turdan sonra linç girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bunların hazımsızlığı. 'Demokratız' diyorlar. 'Kamplaştırıyorsunuz' diyorlar. Biz kimi kamplaştırmışız? Yarınki seçimden sonra Türkiye düşmanları hariç kimse kaybetmeyecek. Türk dünyası kazanacak. Sinan Oğan kendilerini seçmiş olsaydı kahramandı. Bu CHP zihniyeti hep aynı. Karşılarında kimse olamayacak. Ülkede istedikleri gibi at oynatacaklar. Burası babanızın çiftliği mi?" dedi.
'TÜRK DEVLETLERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYOR'
Millet İttifakı'nın, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili plan ve projesinin olmadığını belirten Çavuşoğlu, sadece Türkiye'nin değil Türk dünyasının da güçlü olması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Türk dünyasının, Türk milletinin öz güveni geri geldi. Azerbaycan'ın öz güveni geri gelmese 30 yıldır işgal edilen topraklarını geri alabilir mi? Yanında sapasağlam kim durdu? Recep Tayyip Erdoğan. Diğer Türk devletleri de diyor ki; 'Yarın başıma bir şey gelirse yanımda Türkiye olur. Recep Tayyip Erdoğan olur.´"
'MEHMET ŞİMŞEK´İN DE İÇİNDE OLDUĞU EKİP ÇALIŞIYOR'
Enflasyonun yüksekliğinin farkında olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, gerekli adımları attıklarını ve ekibin çalıştığını ifade ederek, "Geçen sene yüzde 80'di, şimdi yüzde 40 oldu. Daha da inecek. Ekonomimizi daha istikrarlı hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımız bir ekip oluşturdu. Mehmet Şimşek de var. Çalışıyorlar" dedi.
OĞAN: EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Sinan Oğan da Cumhur İttifakı'nı tercih ettiği için yapılan linç girişiminden rahatsız olduğunu dile getirdi. Oğan, "Eşim, oğlum, kızımı dahi linçlenmede, hakarette sınır tanımayanlar, en adi metotlarla bize saldırmaya başladı. Ben o zaman anladım ki bunların getireceği demokrasiden Allah bizi korusun. FETÖ'den çok iyi ders almışlar. Olmayan belgeleri yaratmaya çalışıyorlar. Çamur attılar, izi kalmadı. Eşimin psikolojisi bozuldu. Kızım cep telefonunu kapatmak zorunda kaldı. Oğlum sosyal medya adreslerini kapatmak zorunda kaldı. Alçaklık" diye konuştu.
'HODRİ MEYDAN O ZAMAN'
Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim için yaptığı 'referandum' çıkışına da atıf yaparak, "Eğer bu referandumun sonunda çoğunluk Erdoğan'ı yeniden seçtiğinde, referandumun sonucu Kılıçdaroğlu için kayıp ve istifa olacak mı? Madem bu seçim bir referandum, o zaman seçim gecesi seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu değil. Millet İttifakı'nın her bir ferdinin genel başkanının istifa etmesi lazım. Hodri meydan o zaman" dedi. (DHA)
Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-05-27 17:14:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Yüzyılı ...
2023 TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER 2023 TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuştu:
YEREL HABERLER Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Türkiye ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sinan Oğan, Antalya'da vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sinan Oğan, ...
TGF Türkiye Golf Turu'nun final ayağı Antalya'da sona erdi
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu'nun final ayağı Antalya'da sona ...
Sinan Oğan: MHP´nin olduğu ittifakı değil de HDP'nin desteklediği ittifakı mı seçecektik
YEREL HABERLER Sinan Oğan: MHP´nin olduğu ittifakı değil de HDP'nin ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sinan Oğan'a gönül verenler" buluşmasına katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sinan Oğan'a gönül ...
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Antalya'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Antalya'da ...
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ...
Antalya'da devlet korumasındaki 4 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Antalya'da devlet korumasındaki 4 çocuk koruyucu ...
Saksılarda üretilerek ihracatı da yapılan mavi yemişe talep artıyor
YEREL HABERLER Saksılarda üretilerek ihracatı da yapılan mavi yemişe ...
Patara Deniz Feneri'nin son basamağı yerine konuldu
YEREL HABERLER Patara Deniz Feneri'nin son basamağı yerine konuldu
Sanatçı Ali Kınık, Manavgat’ta konser verdi
YEREL HABERLER Sanatçı Ali Kınık, Manavgat’ta konser verdi
Alanya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 ...
Çavuşoğlu: Ermenistan barış antlaşmasını imzalarsa biz de bazı olumlu adımlar atarız
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Ermenistan barış antlaşmasını imzalarsa ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yörük dernekleri ...
Antalya merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya merkezli 3 ildeki dolandırıcılık ...
Serik'te kermes ve halk oyunları şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Serik'te kermes ve halk oyunları şenliği düzenlendi
Antalya'da eğitimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım
YEREL HABERLER Antalya'da eğitimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım
Antalya'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 kişi ...
Antalya'da Yeni Jenerasyon Moda Haftası kapsamında defile düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Yeni Jenerasyon Moda Haftası kapsamında ...
Antalya'da dede ve torunları, bağımlılığa dikkati çekmek için koştu
YEREL HABERLER Antalya'da dede ve torunları, bağımlılığa dikkati ...
Antalya'daki sanayicilerden Uganda'ya ticari ziyaret
YEREL HABERLER Antalya'daki sanayicilerden Uganda'ya ticari ziyaret
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manavgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.