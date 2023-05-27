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Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki mermer blok yola savrulurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Akdeniz Bulvarı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametinden Burdur yönüne giden Sinan B.'nin kullandığı mermer blok yüklü 07 CTM 87 plakalı TIR, kavşağa giriş yapan Hamza O.'nun kullandığı 07 BBY 237 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje çıktı. TIR'ın kasasında bulunan tonlarca ağırlıktaki mermer blok yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Hamza O. ile yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Hamza O., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülürken, TIR şoförü Sinan B. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Bu arada kaza ve mermer blokun savrulması bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2023-05-27 17:31:14



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