Antalya´da şiddetli yağmur nedeniyle işyerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda kaldı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü´nün `Gök gürültülü sağanak yağış´ uyarısında bulunduğu Antalya´da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Birikintileri görmeyen araç sürücüleri yolda kalırken, suyun refüj boyunu aşması nedeniyle birçok sürücü araçlarıyla refüje çıktı. Su giderlerinin çöple dolması nedeniyle yollarda suyun biriktiği görüldü.

Konyaaltı ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar ve işyerlerini su bastı. Belediye Caddesi üzerinde restoranını su basan Hanifi Pınar, süpürge faraşıyla işyerindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Pınar, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Belediyemizin biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu yağmurun geleceği bir haftadır söyleniyordu. Ama belediyeden bir görevli gelip rögarları kontrol bile etmedi. Bu nedenle dükkanımızı su bastı ve elektrik kaçağı nedeniyle bilgisayarlarımız yandı. Her yerimiz su içerisinde ama ekmeğimiz için temizlik yapmak zorundayız. Su bastığı sırada 3 masamız vardı ama hesap bile alamadık" dedi.

Konyaaltı Belediyesi´ne bağlı görevliler su birikintilerinin yaşandığı noktalardaki su giderlerini açmak için müdahale ederek, yol ortasına gelen çöp konteynerlerini düzeltti. Alt geçitlerde yaşanan su birikintileri nedeniyle sürücüler alt geçitleri kullanamayınca kentte trafik durma noktasına geldi.

Öte yandan bazı noktalarda yağmurla biriken su apartmanların içerisindeki merdiven boşluklarına akarken, bir binanın ise istinat duvarı çöktü. Bir kişi evinin bahçesindeki su birikintisine elindeki sörf tahtasını atıp üzerine atlayarak birikintinin diğer tarafına geçti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-05-29 23:01:55



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