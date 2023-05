Alanyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)SÜPER Lig´in 36´ncı haftasında karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa takımlarının teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Her iki takımın oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutlayan Özdeş, "Oyunun ilk 45 dakikasında her iki takım da maçı kazanmak için bir oyun planıyla sahadaydılar. Belki çok net pozisyonlar oyunun ilk yarısında olmadı ama ikinci yarıda biz geri düştükten sonra devre arası konuştuğumuz oyun, bir gol bulduktan sonra karşılık buldu. Daha sonraki dakikalarda daha coşkuyla oynamaya başladık" dedi.

"BİZİM İÇİN LİG BİTMEDİ"

İkinci yarıda ofansif olarak yaptıkları aksiyonlarla maçı aldıklarını belirten Özdeş, "Önemli bir 3 puandı. Biz yaklaşık 6 hafta önce Adana Demirspor´dan 5 gol yedikten sonra her şeyi toparlamaya başladık. Önce birbirimize sahip çıkacağımız bir oyun planı, daha sonra kalitemizi ortaya çıkaracak bir birlikteliği her hafta yaşar olduk. Son 4 dış saha maçından ortalama 2 puan tutturduk. 2 maç kazandık, 2 maç berabere kaldık. Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandık. Bu da bizim için önemliydi. Bu süreçte alt sıralarla ilgili oyuncularımla hiçbir şey paylaşmadık. Oynadığımız son 6 haftaki maçlara çok ciddi hazırlandık. Bizim için lig bitmedi, önümüzde iki maç daha var. Hafta sonu ligin en formda takımlarından Beşiktaş ile sahamızda oynayacağız. Şimdi de ulaşılabilecek yer olan 9.´luk için haftaya Karagümrük takımının Konya´da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ardından son hafta onlarla maçımız var. Bunu zorlayacağız. Ama önce Beşiktaş maçını kazanmak için hazırlanacağız" diye konuştu.

ALANYASPOR CEPHESİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise şunları söyledi:

"Takımın bugünkü performansından ve karşılaşmanın skorundan memnun değilim. Kendi sahamızda sezonun son maçını oynadık. Galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu ama maalesef hem maçın başlangıcında, özellikle ikinci yarısında çok basit goller yedik. Bize yakışmayan goller yedik. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyorduk. Sahada istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sergileyemedik. Buraya gelen taraftarlardan özür diliyorum. Son bir Trabzonspor deplasmanı var. İnşallah oraya da iyi hazırlanıp sezonu iyi bir şekilde bitiririz." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kemal Özdeş açıklaması

-Ömer Erdoğan açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

