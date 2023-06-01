Deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı Çıralı'ya akşamdan sabaha giriş yasağı



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Plajı'nda, deniz kaplumbağaları yuvalama dönemi başladı. Bu yılki 7'nci yuva tespit edilip korumaya alınırken, 21.00-06.00 saatleri arasında sahile girmek, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak gibi faaliyetlere yönelik yasaklar da başladı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu başladı. Bu yuvalama alanlarından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı Plajı'nda ardı ardına çıkan deniz kaplumbağalarıyla birlikte 7 yuva oluştu. Yumurtlama döneminin başlamasıyla Çıralı'da saat 21.00'den 06.00'ya kadar sahile girme, yüzme, çadır kurma, ateş yakma ve gürültü yapmanın yasak olduğu dönem de başladı.

YASAĞA UYMAYANLAR CEZALANDIRILIYOR

Yasağa uymayanlar görevliler tarafından uyarılıp sahili boşaltmaları isteniyor. Sorun çıkaranların olması halinde jandarmaya haber veriliyor. Jandarmanın uyarısına da itiraz edilmesi durumunda valilik emri kapsamında 400 TL'nin üzerinde idari para cezası veriliyor. Caretta carettalar ve yuvalarına zarar verici bir olay yaşanırsa da 109 bin 785 TL'lik 'Çevre Kanunu' kapsamındaki cezalar uygulanıyor.

'BU YIL HEDEF 3 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE YAVRUYU DENİZLE BULUŞTURMAK'

Çıralı sahiline son çıkan 7'nci yuvanın belirlenip koruma amaçlı kafes yerleşimiyle numaralanması işlemine, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam da eşlik etti. Yuvanın numaralama işlemini yapan Kaymakam Çam, "Çıralı doğasıyla, insanıyla, plajıyla gerçekten çok nadide bir bölgemiz. Türkiye'deki korumaya yönelik 23 deniz kaplumbağası yuvalama alanından biri ve ilk başta gelenlerden. Bu sene de mayıs ayının sonu itibarıyla kaplumbağalarımız geldi ve yuva yapmaya başladı. 7'nci yuvayı numaralandırdık. Geçen sene 104'ün üzerinde yuvadan 3 bin 400'ün üzerinde canlı deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu. Bu sene ise en az 120 yuva ve 3 bin 500'ün üzerinde yavru caretta carettanın denizle buluşmasını umuyoruz" dedi.

'CİDDİ EMEK VERİLMİŞ'

Çıralı'nın koruma altında olduğunu hatırlatan Kaymakam Çam, "Öncelikle Çıralı'daki vatandaşlarımız, buraya gelen turistler bunun bilincinde. 1 Haziran itibarıyla akşam saatlerinde burayı kapatıyoruz, 30 Eylül'e kadar özellikle caretta carettalar, yumurtaları ve yavruları herhangi bir zarar görmesinler diye. Buradaki asıl amaç, elbette turizm ama turizmle beraber bu ekosistemi ve canlıları bir arada birleştirebilmek ve kaplumbağaları koruma altına alabilmek. Bu noktada ciddi emekler verilmiş. Ben hem muhtarlığımızı, vatandaşlarımızı tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜLER OLARAK HAZIRIZ'

Ulupınar Mahallesi muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "2023 deniz kaplumbağası üreme sezonu başladı. 7'nci yuvamızı da kafesledik. Artık Çıralı'ya gelen tatilcilerimiz, misafirlerimize akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar sahilde, ateş yakmak, gürültü çıkarmak gibi halleri yapmamaları ve sahile inmemelerini tavsiye ediyoruz. Gördükleri zaman dikkat etmelerini ve uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ekip olarak hazırlanıyoruz, artık 10'a yakın gönüllümüzle sahilimizde olacağız. İnşallah bu sene, geçen senenin üzerine çıkarak bu canlılarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

'IŞIKTAN ÇOK ETKİLENİYORLAR'

Deniz kaplumbağalarının ışıktan çok etkilendiğini vurgulayan Altınkaya, "Tabii ki insanlar gece, gündüz veya sabah saatlerinde kaplumbağalar sahile çıktıklarında hemen yaklaşıyor ve telefon ışıklarını yakıyor. Esasında hayvanı ışık etkiliyor. Bizler bile gece arazide denetleme yaparken kırmızı ışığı kullanıyoruz. Yani ışıktan çok etkileniyorlar. Ses ve gürültü olduğunda da yumurta bırakmadan dönüyorlar ve tekrar ikinci kez geldiklerinde yumurtalarını bırakamazlarsa, mecburen denize bırakıyorlar ve bu nedenle bir neslin yok olmasına sebep olabiliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-06-01 11:03:32



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