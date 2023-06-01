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`Türkiye´nin Turizm Ödülleri´ sahiplerini buldu

DHA

`Türkiye´nin Turizm Ödülleri´ sahiplerini buldu


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRK turizminin Oscar´ı olarak kabul edilen ve `Türkiye´nin En Kapsamlı Turizm Ödülleri´ olan 13. QM-Quality Management Awards (Kalite Yönetimi Ödülleri) Antalya´da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.  Toplam 10 ana kategoride 76 farklı dalda kişi ve markalar QM Ödülleri´ne kavuştu. Türkiye´nin dört bir yanından turizm endüstrisi profesyonelleri ve paydaşlarının bir araya geldiği QM ödül töreni, yeni sezon için moral oldu. Sektör temsilcilerinin bir araya gelerek güçlü bir sinerji oluşturduğu tören, kokteyl ile başladı. Gala yemeği ile yerlerini alan turizm sektöründen paydaşlar açıklanan sonuçları takip etti. Gecede GM CENTER Yönetim Kurulu Başkanı ve QM AWARDS Kurucusu Selçuk Meral, yaptığı konuşmada, 13 yıl önce yola nasıl çıktıklarını anlattı. Meral, çok heyecanlı olduklarını ve mutlu olduklarını söyledi. Geçen her yıl heyecanlarının ve ilginin arttığını da kaydeden Meral, "Bu yıl 100 bin ziyaretçinin oylarıyla ödüller şekillendi. Bu heyecanımızın temel sebebi, turizm sektörünün ne kadar kaliteli bir yönetim anlayışıyla Türk turizmini yönettiğini belirtmek. Tüm dünyadan oylar geliyor. Burada Türkiye´nin her yerinden turizmciler var" dedi.  "YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"Selçuk Meral, gelecek yıl yapılacak 14. Quality Management Awards´la ilgili şimdiden hazırlıklara başladıklarını da söyledi. Gelecek yıl her yıl yaptıkları gibi yine sürprizlerle dolu bir organizasyon olacağını kaydeden Meral, "Yoğun çalışmalarımız var. Varmak istediğimiz hedef yerli ve milli bir Türk markasının dünya turizminde adım atmasını sağlamak" diye konuştu.    100 BİN TURİZM PAYDAŞI ZİYARET ETTİGala gecesinde 10 farklı kategoride 76 kişi ve marka QM Awards´ın sahibi oldu ve ödülleri takdim edildi. Selçuk Meral bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ödül töreninde sponsorlara da teşekkür etti. GM Turizm & Yönetim Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen QM (Quality Management) Awards´da ödül kazanan kişi ve markalar 5 farklı dilde oylanabilen anket sonuçları ve önermeleri ışığında belirlendi. QM Awards anket sayfasını bu yıl ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 100 bin turizm paydaşı ziyaret etti.  TÜRKİYE'NİN EN İYİ QM OTELLERİ      Türkiye'nin En İyi QM Otelleri ise şu şekilde açıklandı:   "BN Hotel Thermal & Wellness, NG Afyon, Gloria Sports Arena, Maxx Royal Belek Golf Resort, Regnum Carya, Cullinan Belek, Maxx Royal Kemer Resort." Diğer ödül alan otellere QM Awards internet sitesinden ulaşılabilir.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Merkez Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
2023-06-01 13:41:43

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