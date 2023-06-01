Domuzlara çarpan otomobilden fırlayan kadın, başka bir aracın altında kaldı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a (25), karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Akkaş hayatını kaybederken, 1'i bebek, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bestegül Akkaş'ın kullandığı 07 VHL 54 plakalı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak karşı şeride geçip devrildi. Bu sırada otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen U.C.B.'nin (27) kullandığı 06 AS 8454 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bestegül Akkaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 2 yaşındaki Cemre Göçer ve Erdem Girginel (39) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil sürücüsü U.C.B. ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı domuzların ise bölgeden uzaklaştığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2023-06-01 15:05:54
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