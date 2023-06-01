Antalya'ya 5 ayda havayoluyla 3,4 milyon turist geldi



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin turizm kenti Antalya'ya 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında, havayoluyla 3 milyon 405 bin 458 turist geldi.

Antalya´da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı olan Antalya´yı, 1 Ocak31 Mayıs tarihleri arasında havayoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 oldu.

'REKORLAR YILI'NI GEÇTİ

Bu sayı ile turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı Antalya'da devam etti. Turizmde 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019´da bu rakam 3 milyon 309 bin 285, 2020´de 512 bin 171, 2021´de 747 bin 894, 2022 yılında ise 2 milyon 422 bin 349 olarak gerçekleşti. 2023 yılının turizm verileri, 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak31 Mayıs tarihleri arasında şehri havayoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı.

131 Mayıs tarihlerinde şehri havayoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2021 ve 2022 yılının mayıs ayı toplamından fazla oldu. 1-31 Mayıs tarihlerinde Antalya´ya havayoluyla 1 milyon 593 bin 935 turist geldi.

ALMAN TURİSTLER LİDERLİĞİNİ KORUDU

2023 yılında Antalya´yı havayoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından milletler sıralamasında Alman turistler liderliğini korudu. 1 Ocak31 Mayıs tarihleri arasında Antalya´ya en çok turist yüzde 26,32´lik oran ve 827 bin 618 ile Almanya´dan geldi. Almanya´yı yüzde 24,92 oran ve 783 bin 737 turistle Rusya, sonra da yüzde 11,20 oran ve 352 bin 184 turistle İngiltere takip etti. Beş aylık dönemde havayoluyla Antalya´ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, İsrail, Belçika ve Ukrayna oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-06-01 18:51:15



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