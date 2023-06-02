Almanya'da araştırma; Türkiye en avantajlı ikinci tatil ülkesi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ALMAN Federal İstatistik Bürosu'nun (Destatis) tatil yapılabilecek ülkeleri konaklama ve günlük giderler açısından kıyasladığı çalışmasına göre, Türkiye'nin bir Alman turist için en avantajlı ikinci ülke olduğu açıklandı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Alman Federal İstatistik Bürosu'nun, Almanya'daki tatilcilere yol göstermek açısından ülkeleri konaklama ve günlük giderler açısından kıyasladığı çalışmasının, 30 Mayıs'ta yayımlandığını kaydetti. Hayat pahalılığı ve artan maliyetlerin tatilcinin bütçesine göre tatil yapmasını zorlaştırdığını belirten Yavuz, "Ayrıca daha kısa tatil yapmak, daha az tatile çıkmak, büyük odalarda kalmak, fiyatların uygun olduğu dönemlerde tatile gitmek gibi arayışları da ortaya çıkardı. Bunların yanı sıra para birimi euronun nerede daha değerli olduğu ve dolayısıyla daha çok alım gücü olduğu da tatilcinin en merak ettiği konulardan biri" dedi.

TÜRKİYE YÜZDE 56 DAHA UYGUN

Destatis'in yayımladığı çalışmaya göre, Avrupa'nın güneydoğusundaki ülkelerin fiyat bakımından tatilci için çok daha avantajlı olduğunu belirten Yavuz, şu bilgeleri verdi:

"26 Avrupa ülkesinin değerlendirildiği çalışmada Almanya'ya göre en pahalı tatil ülkeleri İsviçre, İzlanda ve Danimarka. En ucuz tatil ülkelerinin, Arnavutluk, Türkiye ve Bulgaristan olduğu belirlendi. Fransa ve İtalya, Almanya ile hemen hemen aynı fiyatlara geliyor. İspanya, Polonya ve Çekya'da bir Alman, tatili için Almanya'ya göre yüzde 18 daha az öderken, Yunanistan'da yüzde 21, Portekiz ve Malta'da yüzde 28 daha az paraya tatil yapabiliyor. Konaklama, restoran ve diğer giderler olmak üzere bir Alman tatilci için en cazip iki ülke, Almanya'ya göre yüzde 56 daha az paraya tatil yapabildiği Türkiye ve Arnavutluk."

TÜRKİYE'YE TALEBİN ANA NEDENİ

Söz konusu çalışmanın, cebinde 1000 eurosu olan bir Alman turistin, aynı parayla diğer ülkelerde yapabileceği tatilin fiyat açısından karşılaştırmasını içerdiğini dile getiren Yavuz, "Yani bir Alman turist Almanya'da 1000 euroya yapabildiği bir tatili İsviçre'de 1600 euroya yapabilir. Türkiye'de ise yüzde 56 oranında daha ucuz. Almanya'da bir tatil yerine Türkiye'de 3 kez tatil yapabilir. Güney ve güneydoğuya doğru indikçe tatil fiyatları daha da ucuzlaşıyor. Şu an Almanya'dan yaşanan talep artışındaki ana neden de bu durum. Türkiye, Almanlar için fiyat açısından tatil yapmak için en avantajlı ikinci ülke konumunda" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-06-02 10:04:15



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