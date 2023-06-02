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Sınav kaygısı, depremzede öğrencilerde daha fazla

DHA

Sınav kaygısı, depremzede öğrencilerde daha fazla


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Ali Erdoğan, sınava girecek öğrencilerin kaygısının, çeşitli olumsuz düşünceler nedeniyle arttığını söyledi. Depremde ailelerini, evlerini, okullarını kaybeden öğrencilerin sınava hazırlık eksikliğinin kaygısını tetiklediğini belirten Erdoğan, "Özellikle bu dönemde depremzede bireylerde sınav kaygısını daha fazla görebiliyoruz" dedi.
AÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Erdoğan, öğrencinin sınav anını düşünmesi ya da sınav ile ilgili herhangi bir şeyle karşılaştığında yaşadığı aşırı stres durumunun, sınav kaygısına neden olduğunu anlattı. Sınav kaygısı olan öğrencilerde sınav düşüncesi aklına geldiğinde ya da sınav esnasında bulantı, terleme, çarpıntı, nefes darlığı, kötü bir şey olacak hissi, gerginlik, huzursuzluk gibi belirtilerin baş gösterdiğini aktaran Doç. Dr. Erdoğan, kaygının kontrolden çıkması durumunda öğrencinin ders çalışma ve sınav performansını belirgin şekilde olumsuz etkilediğini söyledi. Ortaokuldan liseye geçiş, liseden üniversiteye geçiş ve üniversite sonrası memur olarak atanabilmek için KPSS gibi sınavlara giren her yaş grubundaki insanlarda sınav kaygısıyla karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. Erdoğan, sınav kaygısı yaşayan çok sayıda öğrencinin, sınav öncesinde psikolojik destek görmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
'SINAVLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER ÇOK ÖNEMLİ'
Sınav öncesinde ya da esnasında öğrencilerin olumsuz düşüncelerinin kaygıyı arttırdığına dikkati çeken Doç. Dr. Erdoğan, "Sınav sonucunun korkunç olacağı, sınav sonunda başarısız olmanın kişinin tüm hayatını felakete dönüştüreceği gibi inançlar, sınav kaygısının en önemli nedenidir. Burada kişinin sınavla ilgili atıfları, düşünceleri çok önemli. Sınav; bizim belli bir sürede çalıştığımız durumları, konuları değerlendiren bir durumdur. Bizim kişiliğimizi, karakterimizi ölçen bir durum değildir" dedi.
Ailelerin çocuklar üzerinde kurduğu baskının sınav kaygısını artırdığını söyleyen Doç. Dr. Erdoğan, "Sınavla ilgili sürekli çocuğu tedirgin eden, kaygı duyacağı olumsuz bildirimler vermeleri, sınav kaygısının önemli nedenleridir. Özellikle gençler, aileleri konusunda şu şekilde geri bildirimler veriyor; eğer sınavda başarısız olursa, ailesinin kendisini sevmeyeceğini bu şekilde mesajlar verdiğini iletiyor. Sınavdan önce sürekli olumsuz sözler söylediklerini, çalışmadıklarını, zaten hep başarısız olduğu sözler söylediklerini, bu yüzden kaygılarının arttığını, sınav sonucunda ailelerin kendilerinden uzaklaşacağını söylüyor. Bunlar, sınav kaygısına sebep oluyor" diye konuştu.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGISI ARTTI
Şubat ayında gerçekleşen deprem nedeniyle ailelerini, evlerini, okullarını kaybeden sınava hazırlanan öğrencilerin kaygısının arttığına dikkati çeken Doç. Dr. Erdoğan, "Depremzede gençlerimiz ders çalışma konusunda çeşitli sıkıntılar yaşadı. Bu yüzden sınava hazırlanma konusunda bazı eksiklikleri olabiliyor. Bu eksiklikler de sınav kaygısını artırıyor. Özellikle bu dönemde depremzede bireylerde sınav kaygısını daha fazla görebiliyoruz" dedi.
KAYGIYI AZALTMA YOLLARI
Sınava girecek öğrencilere ve ailelerine kaygıyı azaltmak için tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Erdoğan, şöyle konuştu:
"Öncelikle aileler sınavla ilgili çocuklarını eleştirmesin. Sınavda başarısız olursa yaşayacağı durumlarla ilgili olumsuz geri bildirimler vermeyin. Çocuklarınızı destekleyici olun. Sınav kaygısıyla mücadele etmek için yapılacak önemli noktalar var. Öncelikli olarak düzenli çalışmak önemli. Sınav anını önceden yaşamak açısından deneme sınavları faydalı olabilir. Sınav öncesi sınava atfedilen düşünceleri değiştirme, sınav sonucunun bir felaket olacağıyla ilgili düşünceleri değiştirme önemli. Sınav anında yapabileceğimiz şeyler; iyi bildiğimiz bir alandan başlamak önemli. Çünkü belli alanlarda herkesin yapamayacağı birçok soru var. Çünkü hiç kimse tüm soruları yapabilecek kadar hatırlamayacak. Zor sorular belki arka arkaya gelebilir. O yüzden özellikle yapamadıkça kaygılarının artmaması, bildiği alanlardan başlaması önemli. Sınav esnasında kaygı yoğunlaştığı zaman durup, derin ve yavaş nefes alarak kaygıyı azaltmaya çalışabilirler. Sınav esnasında yoğun kaygı yaşadıklarında gözlerini kapatıp kısa süreli en çok mutlu oldukları, en çok huzur buldukları yeri hayal ederek bu şekilde sınav kaygısını azaltabilirler." (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-06-02 12:55:39

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