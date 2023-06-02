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Akdeniz'in derinliklerindeki bilinmeyenler, UPL ile gün yüzüne çıkacak

DHA

Akdeniz'in derinliklerindeki bilinmeyenler, UPL ile gün yüzüne çıkacak


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük su altı araştırma gemilerinden biri olan UPL, ilk seferine çıktı. Gemi, 500 metre derinlikteki arkeolojik kalıntıları 3 boyutlu görüntüleme ve dünyada 2 gemide bulunan basınç odasına sahip olma özelliğiyle dikkati çekiyor.
UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi ilk seferine çıktı. Akdeniz Arkeoloji Derneği tarafından tamamlanan ve yaklaşık 40 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olan su altı araştırma gemisi, Antalya Setur Marina'da düzenlenen törenle sefere çıktı. 500 metre derinlikteki tüm su altı tarihi varlıkları tespit edebilme özelliğiyle öne çıkan gemi, son teknoloji radar sistemlerine sahip. Saatte 11 knot hızla gidebilen gemi, 3 katlı ve en alt katta basınç odası bulunuyor. Türkiye'de tek, dünyada ise bu gemiyle birlikte 2 araştırma inceleme gemisinde basınç odası bulunuyor. 5 kişi kapasiteli basınç odası, su altı araştırmaları sırasında dalgıçların vurgun yemesi halinde hayat kurtaracak.
'KAHVEMİZİ İÇERKEN 500 METRE DERİNLİKTEKİ BATIĞI GÖRECEĞİZ'
Geminin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak yapıya sahip olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı su altı arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz, "Bir su arkeoloğunun hayallerini süsleyen bir gemi" dedi. Türkiye'de su altı arkeolojiyle ilgili faaliyet gösteren tüm alanlarda çalışabilecek bir gemi olduğunu da ifade eden Doç. Dr. Öniz, "Yazın bu gemi bir taraftan su altı araştırmaları kazılarına, bir yandan da eğitime katkı sağlayacak. 500 metreden 3 boyutlu görüntü alınabiliyor. Deniz tabanında bugüne kadar belgelenmeyen, derin sularda yatan batıklar bulunacak. Eskiden zahmetli bir işti bu. Maksimum 50-100 metreden sonuç alabiliyorduk ama şimdi kahvemizi içerken 500 metre derinlikteki batıkları görebileceğiz" dedi.
SAATTE 1,5 TON DENİZ SUYUNU ARITIYOR
Sonarların batığı tespit etmesinin ardından, gemide bulunan 3 robot deniz tabanına indirilerek keşif ve kazma işinde kullanılabiliyor. Basınç odasıyla ilgili de konuşan Doç. Dr. Hakan Öniz, dünyada bu gemiyle birlikte 2 gemide basınç odası olduğunu ve Türkiye genelinde 50 basınç odası olduğunu, bunların da hastanelerde bulunduğunu ifade etti. Gemi, saatte 1,5 ton deniz suyunu arıtıp içme suyu haline getirdiği gibi güneş panelleri sayesinde de ihtiyacı olan elektriği karşılıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-06-02 15:33:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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