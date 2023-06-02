Miss Mediterranean güzelleri büyük finale hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miss Mediterranean güzelleri büyük finale hazırlanıyor

DHA

Miss Mediterranean güzelleri büyük finale hazırlanıyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 12 yarışmacısı, final gününe hazırlanıyor. Aralarında doktor adayı ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu güzellerin hedefi ise sinema ve dizi film sektöründe oyuncu olmak.Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın bu yıl 22'ncisi düzenleniyor. Tanıtım Production tarafından düzenlenecek yarışmanın organizatörü Ali Bulut ve yarışma ana sponsoru AY-ÇA Estetik yönetimi, 12 kraliçe adayıyla Fener Restoran'da bir araya geldi. Organizatör Ali Bulut, bu yıl gerçekleştirecekleri Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın hazırlıklarına ekim ayında başladıklarını belirtti. Amatör ruhla başladıkları yarışmanın bugün geldiği noktada mutluluk ve gurur verdiğini aktaran Bulut, "Afetler nedeniyle bu yıl çok fazla tanıtım yapmadık, buna rağmen ilgi oldukça iyi. Eğitim kampındayız sonrasında da provalar olacak. Yarışmacılara moral olsun diye etkinliklerimiz olacak" dedi. Ali Bulut, hızlandırılmış bir çalışmayla finalistlere zerafet, yürüyüş, dans, modellik, drama ve koreografi eğitimi vereceklerini, finalistlerin kamp sonunda model standartlarına ulaşacağını dile getirdi. Bulut, eğitim kampı içerisinde finalistlere moral amaçlı günübirlik geziler düzenleyeceklerini de açıkladı.Yarışma sonunda kraliçe adaylarının ileride sinema ve dizi film sektöründe yer alacaklar olduğunu belirten Bulut, "Yolu Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'ndan geçen birçok isim bugünlerde dizi ve sinema sektöründe adından söz ettiriyor" dedi. DOKTOR ADAYI DA YARIŞMADA Yarışmaya katılan 12 güzel arasında eğitim hayatlarıyla ön plana çıkanlar da var. Naile İmge Uskun (23) da onlardan biri. İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Uskun, iddialı isimlerden. Hayalinin hem tıp fakültesinde okumak hem de oyunculuk olduğunu söyleyen Uskun, "Her zaman hayalimi gerçekleştirmek için çalıştım. Bu yarışma benim hayatımın dönüm noktalarından biri olabilir. Buranın enerjisi beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. Bir başka kraliçe adayı İlsu Demirci ise Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı öğrencisi. Herkes kadar kendisinin de iddialı olduğunu aktaran Demirci, ailesinden destek aldığını ve bu konuda çok mutlu olduğunu ifade etti.20 yaşındaki Gamze Acet de hem oyunculuk yapıyor hem sosyal medya fenomeni. Sosyal medya hesaplarında 5 milyondan fazla takipçisi olduğunu belirten Acet, takipçileriyle sık sık yarışmanın kamp günlerini paylaştığını söyledi. Takipçilerinden ve ailesinden destek aldığını da belirten Acet, "Herkes merak ediyor. Güzel bir kitlem var. Onlarla sürekli gelişmeleri paylaşıyorum" diye konuştu.12 güzelin final için boy göstereceği 22'nci Miss Mediterranean Güzellik Yarışması 11 Haziran Pazar günü SKY Busines Hotel'de final yapacak. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya / Merkez DHA
2023-06-02 16:01:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz'in derinliklerindeki bilinmeyenler, UPL ile gün yüzüne çıkacak
YEREL HABERLER Akdeniz'in derinliklerindeki bilinmeyenler, UPL ile ...
Antalya'da internetten sahte ürün satan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da internetten sahte ürün satan 4 kişi ...
"Filenin Sultanları" 3'te 3 peşinde
YEREL HABERLER "Filenin Sultanları" 3'te 3 peşinde
Sınav kaygısı, depremzede öğrencilerde daha fazla
YEREL HABERLER Sınav kaygısı, depremzede öğrencilerde daha fazla
Kaş Belediye Meclisi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanının darbedilmesine tepki
YEREL HABERLER Kaş Belediye Meclisi'nde Antalya Büyükşehir ...
2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Almanya'da araştırma; Türkiye en avantajlı ikinci tatil ülkesi
YEREL HABERLER Almanya'da araştırma; Türkiye en avantajlı ikinci ...
Seç Market Antalya´da esnafla buluştu
YEREL HABERLER Seç Market Antalya´da esnafla buluştu
KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, yeniden TOBB Tarım Kuruluna seçildi
YEREL HABERLER KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, yeniden TOBB Tarım ...
Doğu Akdeniz'de istilacı deniz kestanelerinde kitlesel ölüm
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'de istilacı deniz kestanelerinde ...
Finike Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Finike Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi ...
2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Antalya'ya 5 ayda havayoluyla 3,4 milyon turist geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya 5 ayda havayoluyla 3,4 milyon turist geldi
Korsan taksiciye 'Kardeşim biz polisiz' şoku
YEREL HABERLER Korsan taksiciye 'Kardeşim biz polisiz' şoku
Domuzlara çarpıp devrilen otomobilden fırlayan sürücü başka bir aracın çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Domuzlara çarpıp devrilen otomobilden fırlayan sürücü ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon ...
Seç Market, "esnaf dostu iş modelini" Antalya'da anlattı
YEREL HABERLER Seç Market, "esnaf dostu iş modelini" Antalya'da ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli ...
Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerle ...
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Kadın otobüs şoförüne bıçak çekilen tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kadın otobüs şoförüne bıçak çekilen tartışmanın ...
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.