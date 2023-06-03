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Yangın uçakları göreve hazır

DHA

Yangın uçakları göreve hazır


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de 1 milyon 177 bin hektar orman alanıyla ilk sırada yer alan Antalya'da, 2023 yılı yangın sezonu hazırlıkları tamamlandı. Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınlarına müdahale için alınan yangın uçakları, helikopterler ve diğer araçlarla birlikte tüm ekipler, Antalya Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevlerine başladı.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 2023 yılı yangın sezonunda, bölge müdürlüğü bünyesinde 6 uçak, 1 insansız hava uçağı, 1'i idare için toplam 10 helikopter, 51 ilk müdahale aracı, 106 arazöz, 2'si ağır tonajlı 35 su ikmal aracı, 11 dozer, 14 greyder, 10'u idare için toplam 12 treyler, 8 ekskavatörün görev alacağını kaydetti.
1381 KİŞİLİK EĞİTİMLİ EKİP
Vedat Dikici, ekip olarak ise teknik elaman, orman muhafaza memuru ve işçilerden oluşan 1381 kişinin de yangınla mücadele, gözetleme, haberleşme, iş sağlığı ve güvenliği gibi eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Dikici, bu yıl ayrıca 552 yangın gönüllüsüne eğitim verildiğini de kaydetti.
240 YANGIN HAVUZU HAZIR
Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarının su ikmali yapabildiği doğal veya yapay su kaynaklarına ilişkin de bilgi veren Vedat Dikici, bölge müdürlüğü dahilinde 240 noktada helikopter yangın havuzu ve 48 muhtelif gölet, dere ve ırmak bulunduğunu aktardı. Bu yıl ihalesi yapılan 13 helikopter yangın havuzunun daha faaliyete geçirileceğini söyleyen Dikici, su kaynaklarının, orman içlerinde her 5 kilometrede bir olacak şekilde yangına etkin müdahale için tesis edildiğini anlattı.
42 KULEDEN 24 SAAT GÖZETLEME
Yangınlarda görev alacak kara araçlarının il genelinde 143 noktada, çıkabilecek her yangına yaklaşık 15 dakika içinde müdahale edebilecek şekilde konuşlandırıldığını belirten Vedat Dikici, bölgede 40 adet normal, 2 adet ise otomatik yangın gözetleme kulesinin sezon boyunca 24 saat hizmet verdiğini söyledi. Dikici, orman yangınlarının erken tespiti, uzaktan izlenmesi ve etkili kararlar alınması için bu gözetleme kulelerinde 35 adet IP kamera bulunduğunu da söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-06-03 10:32:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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