Tatbikat için gelen 2 fırkateyn, Antalya Yat Limanı açığına demirledi

Hastalıklı bir anne oğul ilişkisi ve trajik bir son



Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'e, tatbikat için getirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 fırkateyni, Kaleiçi Yat Limanı açıklarına demirledi. Fırkateynlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni sonrası 101 pare top atışı yapılması bekleniyor.

Türkiye ile Yunanistan, planlanan deniz tatbikatlarını ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla geçen ay karşılıklı iptal etme kararı aldı. Bu kapsamda planlanan Denizkurdu 2023 Tatbikatı da iptal edilip, Akdeniz açıklarında farklı bir tatbikat gerçekleştirilmesi kararı verildi. Tatbikatlar Akdeniz açıklarında sürerken, sabah saatlerinde Kaleiçi Yat Limanı açıklarına, 2 fırkateyn demirledi. F-246 borda numaralı Salih Reis ve F-511 borda numaralı Heybeli Ada fırkateynleri açıkta bekliyor. Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı'ndan görülebilen fırkateynlerin, bir süre daha açıkta bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi. Fırkateynlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis'teki yemin töreninin ardından 101 pare top atışı yapılması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-06-03 11:38:12



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