Ağabeyine kızdı, bıçaklı eyleminden arkadaşı vazgeçirdi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ağabeyi ile tartışan Şenol S. (43), evdeki ekmek bıçağını boğazına dayayıp, sokağı kapattı. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Şenol S.´yi mahalleden bir arkadaşı ikna etti. Şenol S. elini öptüğü arkadaşına, "Bana bir şey olmasın, çocuklarımın yüzüne bakamam" dedi.

Olay, Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 2973 Sokak´ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören 2 çocuk babası Şenol S., alkol aldı, ardından ağabeyi Birol S.´yi arayarak eve gelmesini istedi. İddiaya göre ikili telefonda tartıştı. Daha sonra evdeki ekmek bıçağını alarak sokağa çıkan Şenol S., bıçağı boğazına dayayıp, bağırmaya başladı.

İKNA ETMEK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis uzun süre Şenol S.´nin elindeki bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Polise ve ağabeyine tepki gösteren Şenol S., saatlerce ikna olmadı. Alnında ve boğazında hafif kesikler oluşan Şenol S., bir ara ağabeyinin olay yerine geldiği 64 ACJ 912 plakalı hafif ticari araca binmek istedi. Çevredekilerin uzaklaşması şartıyla araca binip olay yerinden uzaklaşacağını belirten Şenol S.´ye bıçağı bırakması şartıyla, araca binmesine izin verildi.

ÇÖP KONTEYNERİ ÜZERİNE ÇIKTI

Bıçağı yere bırakıp, üzerinde de başka bir kesici delici alet olmadığını gösteren Şenol S., yaklaşan polisleri görünce bıçağı yerden tekrar alarak eylemini sürdürdü. Şenol S., otomobile binmeyerek, bir çöp konteyneri üzerine çıktı. Olayı duyan ve Şenol S.´nin mahalleden arkadaşı olduğu öğrenilen Durmuş Ali G., iki saatin ardından Şenol S.´yi kısa sürede ikna etmeyi başardı. Şenol S., elindeki bıçağı alan Durmuş Ali G.´nin elini öpüp, "Bana bir şey olmasın ne olur. Çocuklarımın yüzüne bakamam" dedi. Şenol S., ambulansta ilk müdahalesinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-06-03 15:07:15



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