Çocuklar sınavda, aileleri dışarıda heyecan yaşadı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren 8´inci sınıf öğrencileri hayallerindeki liseyi kazanabilmek için sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda heyecanla onları bekledi.

LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sınavda öğrenciler adrese bağlı olarak kayıt oldukları okullara sabah erken saatlerde gitti. Muratpaşa ilçesindeki Mecdude Başkakıncı Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler kimlik kontrollerinin ardından binaya alındı. 8´inci sınıf öğrencileri hayallerindeki liseyi kazanabilmek için sınavda ter dökerken, aileleri ise sınav binasının yakınında çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Bazı aileler çocukların sınavının iyi geçmesi için dua ederken, bazıları ise yakında bulunan parkta sandalyelerinde oturarak heyecanlı bekleyişini sürdürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-06-04 11:08:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.