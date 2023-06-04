Festivale 'kardeş ülke' ilgisi



Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne, Özbekistan'dan geniş katılım sağlandı; kurdukları Türk otağı da büyük ilgi gördü.

Alanya'da 2 Haziran'da Yörük göçüyle başlayan ve bugün sona erecek Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde; 'Dombra' şarkısı ile ünlenen Nogay Türk'ü Arslanbek Sultanbekov ile şarkıcı Hadise sahne aldı. Türk devletlerinin büyük ilgi gösterdiği festivalde, otağlar kuruldu. Türk devletleri, kendilerine ait yöresel yiyecek ve kıyafetleri sergiledi. Festival boyunca Özbekistan kültürünü yerli ve yabancı katılımcılara aktaracaklarını belirten Özbekistan Otağı görevlisi Malokhatbonu Arslonova, "Bugün burada Özbekistan'ı temsil ediyoruz. Bizim kıyafetlerimiz, kitaplarımız, yemeklerimizi burada bulabilirsiniz. Yemeklerimizi dışarıya çıkararak, tüm katılımcılara da göstereceğiz. Burada olmaktan ve ilgiden dolayı çok mutluyuz" dedi.

'ÖZBEKİSTAN TARİHİNİ ÇOK BEĞENİYORLAR'

Otağ sorumlusu Nigora Arslonova ise ortak bir Türk kültürünün değişik bir rengi olduklarını söyledi. Arslonova, "Bu çadırda Özbekistan kültürünü ve yemeklerini gösteriyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Türkiye Türkleri de eskiden bizim coğrafyamızda yaşıyordu. Bizim taraflardan gelmişler. Onlar da bu kültürü biliyor. Kendileri bunu söylediklerinde bizler de mutlu oluyoruz. Alanya halkı, gerçekten çok ilgileniyor, Özbekistan tarihini, yemeklerimizi çok beğeniyorlar. Herkes neşeli. Ortak yemeğimiz pilav var ama yapımı farklı. Bu yüzden bu yemek daha da ilgi görüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-06-04 11:13:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.