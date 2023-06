'Mucize bebek' Ömer Özkan, 3 yaşında

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-DÜNYADA ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in (35) dünyaya getirdiği 'mucize bebek' Ömer Özkan Sert, 3'üncü doğum gününü kutladı. Çok mutlu olduğunu belirten anne Sert, "Allah'a çok şükürler olsun. Teknoloji ve bilim gelişti. Her şeyden önce inanmak gerekiyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e, kadavradan rahim nakli yaptı. Dünyada ilk kez yapılan nakil sonrası Sert, 4 Haziran 2020'de dünyaya bir bebek getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında, 760 gram ağırlığında doğan 'mucize bebeğe', doktoru Ömer Özkan'ın ismi verildi. Dün 3 yaşına giren Ömer Özkan, doğum gününü Mersin'de ailesi ile birlikte kutladı.

'HER ŞEY VAKTİNİ BEKLER'

Derya Sert, herkesin annelik duygusunu tatmasını istediğini anlattı. Sert, "Oğlumun 3'üncü yaşını kutladık. Çok mutluyuz. Allah'a çok şükürler olsun. Başta Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan olmak üzere tüm doktorlarımızdan Allah razı olsun. Arkamızda ve yanımızda olanlara minnettarım. Karşımızda olanlara minnet duyuyorum. Çünkü onlar karşımızda durmasa, inatlaşmasa belki bu noktaya gelemezdik" dedi.

Rahim nakli olmak isteyen çok sayıda kadının kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Sert, "Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Umutlarını yitirmesinler. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar ne güneş vaktinden erken doğar. Elbet bir gün Rabbi'm onların da yüzüne gülecektir. Aslında şu an onlar için ne desem boş. Rahim nakli olmadan önce anne olamayacağımı biliyordum. Çocuklu, mutlu bir kadın, bana umut verici bir şey dese, içimden 'Sen benim içten içe ne çektiğimi bilmiyorsun. Rahat konuşman gayet normal' derdim. Nakil bekleyenlere de öyle söyleyebilirler. Umutsuzluğa kesinlikle kapılmasınlar. Teknoloji ve bilim gelişti. Her şeyden önce inanmak gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

