'Mucize bebek' Ömer Özkan, 3 yaşında (2)



ÖMER ÖZKAN BEBEK, DÜNYANIN UMUDU OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anamur'daki evlerinde aile arasında 3'üncü yaş günü kutlanan 'Mucize bebek' Ömer Özkan'ı ve ailesini görüntülü arayıp doğum gününü kutladı. Ömer Özkan'a, "Nasılsın kuzum" diyen Rektör Prof. Dr. Özkan, anne Derya Sert'e bebeğin konuşup konuşmadığını, kreşe ne zaman gönderileceğini sordu. Ömer Özkan bebeğe mutlu, güzel bir gelecek temennisinde bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan, "Derya Sert'e 2011'de yapılan nakil tüm dünya için bir ilk oldu. İlk 9 senemiz hayli meşakkatliydi. Hem bizim hem de dünyanın ilk vakası olması vesilesiyle bizi bir hayli yordu açıkçası ama sonuçta 9 yılın sonunda emeklerin hepsine değdi. Ama inanılmaz bir sabır, inanılmaz bir emek var Derya'nın sabrına da ben her zaman şapka çıkartıyorum. Ama sonunda mutlu sonla bitti. Sonra Havva'ya daha tecrübeli bir şekilde naklini yaptık ve o da hemen çocuğunu kucağına aldı kısa sürede. İnşallah Allah hepsine aileleriyle güzel bir ömür bahşeder. Tabi bundan sonraki süreçte birçok kadın bekliyor. Daha fazla kadının yapılması kıymetli. Burada da hep mevzuattan bahsediyoruz. Mevzuat devreye girerse daha hızlı olacaktır" dedi.

'NAKİL YOLUYLA 35 BEBEK ANNE BABALARINA KAVUŞTU'

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Rahim nakli konusunda uğraşan ve yayınları olan İsveç ekibiydi. Biz de bunu daha gizli saklı yapıyorduk açıkçası. Onlardan önce bu işi yapmamız onları şaşırttı. Daha insana geçmemişlerdi, hayvanın bile bazı basamaklarını tamamlamamışlardı. Öyle olunca biz yapar yapmaz ilk haftasında buraya geldiler, biz sonraki süreçte İsveç ekibine yardımcı olduk, bütün detayları paylaştık. Onlar da canlıdan yaptılar bir kısmı başarılı oldu, bir kısmı olmadı, daha sonra Türkiye'nin de İsveç'in de bebeği oldu. Bu yepyeni bir yoldu aslında herkes için. Daha sonra da bunun güvenilirliği garanti haline gelince hem biz hem onlar birçok merkeze öncülük ettik. Daha sonra Amerika'da Almanya'da Çin'de yapıldı, yaklaşık 35 bebek anne babalarına kavuştu. Bu yepyeni bir prosedür, eğer bu insanlara rahim nakli yapılmazsa bebeklerine hamile kalamıyorlar. Bu anlamda hakikaten rahmi olmayan ama yumurtaları olan kendi çocuklarını taşımak isteyen anne babalar için başka bir yöntem yok. Bu anlamda çığır açan Nobellik bir proje." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-06-05 15:20:41



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