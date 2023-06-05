Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı

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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişi, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ile tartışan motosiklet sürücüsünün motorunu çaldı. Tarafları çevre esnafı ayırmaya çalışırken, yerdeki motosikleti çalan kişinin binerek kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Etiler Mahallesi, Şair Adem Dede Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Otomobilinden inen sürücü, diğer sürücünün üzerine yürüyüp yumruk atınca motor devrildi. Taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Bu sırada yol kenarında sürücülerin kavgasını elleri cebinde izleyen kimliği belirsiz kişi, itiş kakışın büyümesiyle motosikleti yerden kaldırıp, binerek kaçtı. Esnaf, iki kişiye güçlükle ayırırken, motosikletinin çalındığını anlayan sürücü bu kez hırsızlık şoku yaşadı.

Motosikleti çalan kişinin kavgayı izlemesi, motoru yerden kaldırıp binerek uzaklaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2023-06-05 16:17:41



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