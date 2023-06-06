Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halil, öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapılan Halit Cankurt (23), 58 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 9 Nisan'da Sütçüler Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Y.K ile arkadaşı Halit Cankurt, elektrik direğine konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı. Çubuğun tele değmesi ile 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi sürdü. Halil Cankurt'un kalbi, dün hastanede durdu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Cenaze, Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-06-06 11:50:34
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