Aracından kapağı alan tilkiye börek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracından kapağı alan tilkiye börek verdi

DHA

Aracından kapağı alan tilkiye börek verdi


Mithat ABAKAN/ ANTALYA (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanda arkadaşlarıyla piknik yapan Alperen Uslu(22) aracına pencereden girip plastik kabın kapağını alan tilkiye börek verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Manavgat'ta bulunan Seleukeia Antik Kenti sınırlarındaki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yapan Alperen Uslu, araçtan malzemeleri indirirken arka kapı ve pencereyi açık bıraktı. Bu sırada araca pencereden giren bir tilki, içerisinde börek bulunan kabın kapağını alıp kaçtı. O anları cep telefonuyla kaydeden Alperen Uslu, bir yandan da kapağı almak için tilkiyi kovalamaya başladı. Tilkiye, "Kapağı bırak, börek vereyim" diye seslenen Alperen Uslu, kovalamayı bıraktı. Bir süre sonra bulundukları yere tilkinin yeniden geldiğini gören Uslu, tilkiye 4 börek vererek, kapağı bıraktığı yerden aldı.
Alperen Uslu ile tilki arasında yaşananlar cep telefonuyla anbean kaydedildi. Video kaydında, tilkinin bir süre aracın etrafında dolaşması, önce arka kapıdan aracın içine girmesi, ardından ön yolcu kapısının açık camından içeri girerek kırmızı kapağı alması, Alperen Uslu'nun tilkiyi kovalaması, daha sonra bulundukları yere yeniden gelen tilkiye börek vermesi görüldü. Alperen Uslu, yaşadıklarının her zaman herkesin başına gelebilecek bir şey olmadığını, muhtemelen tilkinin yiyecek aradığı için böyle bir şey yaptığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2023-06-06 17:50:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da kurallara uymayan 601 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Antalya'da kurallara uymayan 601 sürücüye ceza
Finike'de bir parka "Şehit Jandarma Er Mustafa Başkaya" adı verildi
YEREL HABERLER Finike'de bir parka "Şehit Jandarma Er Mustafa ...
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
Antalya'da "Sağlık İçin Filede Buluşalım" voleybol turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Antalya'da "Sağlık İçin Filede Buluşalım" voleybol ...
Kaş'ta deniz dibi temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Kaş'ta deniz dibi temizliği yapıldı
Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ...
Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back Line başladı
YEREL HABERLER Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back ...
AK Parti İl Başkanı Çetin, seçim sonuçlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çetin, seçim sonuçlarını ...
Manavgat'ta kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta kaçak içki operasyonunda bir şüpheli ...
Antalya'da çevre temizliği etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da çevre temizliği etkinlikleri düzenlendi
Antalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra ...
Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
Elmalı'da son yağışlar çiftçileri memnun etti
YEREL HABERLER Elmalı'da son yağışlar çiftçileri memnun etti
Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halil, öldü
YEREL HABERLER Papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ...
Kaş Kırsalında Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor Projesi sürüyor
YEREL HABERLER Kaş Kırsalında Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor ...
AK Parti'li meclis üyesi denizin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı
YEREL HABERLER AK Parti'li meclis üyesi denizin altında ...
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli ...
Antalyaspor, Giresunspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, Giresunspor'a konuk olacak
Anadolu Aslanları İş Adamları, yeni kabineden faizle mücadele bekliyor
YEREL HABERLER Anadolu Aslanları İş Adamları, yeni kabineden faizle ...
Hemcinsinin tacizine uğrayan kadın: Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok
YEREL HABERLER Hemcinsinin tacizine uğrayan kadın: Yasada beni ...
Antalya'da iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.