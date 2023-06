1 milyar dal kesme çiçekten 165 milyon dolar gelir hedefi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'dan dünyanın 33 ülkesine kesme çiçek gönderen sektör, 2023 yılı için 1 milyar dal kesme çiçek ve 165 milyon dolar döviz girdisi hedefliyor. Pandemi sonrası büyüme hızında yavaşlama olduğunu belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Yılmaz, "Deniz aşırı ülkelere hava yolu ihracatı öne çıktı. Bu durumda ihracatımız 2021 yılında sektörün en yüksek dönemini yaşadı. 2022 yılında dünya genelindeki ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'in yüzde 4 gerisinde kaldık. Bu yıl tekrar 2021 yılı ihracatının üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.

Turizm kenti Antalya'dan dünyanın 33 ülkesine her yıl milyonlarca dal kesme çiçek gönderiliyor. Dünyanın en büyük çiçek mezadının kurulduğu Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya ve Türki Cumhuriyetlere de çiçek gönderen kent, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyor. En çok tercih edilen çiçeklerin başında kırmızı karanfil geliyor. Kırmızının yanı sıra, beyaz ve pembe renkli karanfiller de tercih ediliyor. Çiçekler, Antalya'dan kapalı kasa kamyonlar, TIR'lar ve uçak kargolarla gönderiliyor. Geçen yıl bir önceki yıla göre ilerleme kaydeden kesme çiçek sektörü, bu yıl için hedeflediği rakama ulaşmak için üretimi ve ihracatı sürdürüyor.

KESME ÇİÇEKLER DÜNYANIN HER NOKTASINA GÖNDERİLİYOR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Antalya'nın örtü altında üretilen kesme çiçeklerinin dünyanın her noktasına gönderildiğini söyledi. Pandemi sonrası büyüme hızında bir miktar yavaşlama olan sektörün kısa sürede toparlandığını belirten Yılmaz, "Deniz aşırı ülkelere hava yolu ihracatı öne çıktı. Bu durumda ihracatımız 2021 yılında sektörün en yüksek dönemini yaşadı. 2022 yılında dünya genelindeki ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'in yüzde 4 gerisinde kaldık. Bu yıl tekrar 2021 yılı ihracatının üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.

'1 MİLYAR DAL ÇİÇEK SEVİYELERİNE ÇIKACAK'

Mayıs ayı sonu itibarıyla 80 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, 400 milyon dal çiçek ihraç ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Yayla üretimlerimizle birlikte bu rakamı 2021 yılı rakamlarının yüzde 15 gibi üzerine çıkaracağız. 165 milyon dolar seviyelerine gelecek yıl sonu itibarıyla. Yılın geri kalanında 500 milyon ve üzeri dal satışı olacak. Toplamda 900 milyon, 1 milyar dal çiçek seviyelerine çıkacak" diye konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sektörün beklediğini alamadığını belirten İsmail Yılmaz, kadınlar ve anneler gününün de geride kalmasıyla artık üretimin yayla olarak tanımladıkları alanlarda sürdüğünü ifade etti. Isparta bölgesindeki üretim alanlarından hasat edilen çiçeklerin kısa sürede piyasaya çıkmasıyla çiçekçilik sektörünün yeniden hızla yol alacağını belirten İsmail Yılmaz, sektör temsilcilerinin kredi kullanımı noktasında hükümetten destek beklediğini sözlerine ekledi.

YÜZDE 80´İ KARANFİL

Türkiye'den ihraç edilen kesme çiçeklerin başında karanfil geliyor. İhraç pazarının büyük kısmını oluşturan karanfil pazarın yüzde 80'ine hakimken yüzde 10'unu rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, geri kalan yüzde 10'luk kısmı ise gerbera, solidego ve diğer çiçek türleri dolduruyor. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

