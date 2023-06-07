Otomobilin üzerine sprey boya ile aşk mesajları yazılıp, lastikleri kesildi

Elbise gibi gözükse de bu aslında bir pasta!



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da park halindeki bir otomobilin üzerine sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' gibi yazılar yazıldı, lastikleri de kesildi.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yener Ulusoy Bulvarı'nda bir şirkete ait park halindeki 34 RK 6929 otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' yazıldı. Plakası da boyanan aracın 4 lastiğinin kesici bir aletle kesildiği de görüldü. Polis, ihbar sonrası şüpheli ya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-06-07 12:48:17



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