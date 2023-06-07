(ÖZEL) Hentbol şampiyonası için Konyaaltı Plajı'na 1500 ton özel kum serildi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA,(DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı Plajı, 2023 Avrupa Hentbol Plaj Turu Finalleri'ne ev sahipliği yapacak. 1500 ton özel kum serilen plajda 14 ülkeden 28 takım final için ter dökecek.

Hentbolda 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri (EBT), Antalya'da gerçekleşecek. Plaj hentbolunda kulüpler açısından en önemli organizasyon olan finaller, kentin ünlü plajı Konyaaltı'nda olacak. Bu kapsamda plajda Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler sona erdi. Üç yarı kum saha, tribün ve çevre düzenlemesi tamamlanarak plaj müsabakalara hazır hale getirildi.

'AVRUPA'NIN HEMEN HEMEN TÜM ÜLKELERİNDEN TAKIMLAR GELECEK'

14 ülkeden 14 kadın, 14 erkek takımın ter dökeceği final müsabakalarına özel olarak alana kum takviyesi yapıldı. Özellikli kumdan 1500 ton alana getirilerek serildi ve düzenlemeleri yapıldı. Plajda kadın ve erkek hentbol U17 milli takım oyuncuları da antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Avrupa'nın gözünün Antalya'da olacağı bu organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyen Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen, asli görevlerinin yönettikleri alanlardaki tüm sorunları gidermek olduğunu söyledi. Antalya'nın çok yönlülüğünü Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak için fırsatları değerlendirdiklerini kaydeden Esen, "Hem bu organizasyona ev sahipliği yapmak hem de Antalya'nın adını ve güzelliklerini dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. 14 kadın, 14 erkek takımda 300 civarı sporcuyu burada ağırlayacağız. Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinin takımları burada olacak" diye konuştu.

Başkan Esen, Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, özelikle kadınların göstermiş olduğu bu türden başarıların daha çok geniş alanda duyurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

40 derece sıcaklıkta plajda çalışmalara kaldıkları yerden hız kesmeden devam ettiklerini belirten Milli Takımlar Başantrenörü Kadir Ayar, kampın verimli geçtiğini söyledi. Alt yapıdan da önemli dereceleri olan oyuncular olduğunu belirten Ayar, rakiplerine fark atma iddiasında olduklarını sözlerine ekledi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahadan aktüel görüntüler

-Oyunculardan detaylar

-Isınma çalışmalarından detaylar

-Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen takımı ziyaret etmesi

-RÖP:Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen

-RÖP2:Takım Antrenörü Kadir Ayar

-Sahadan drone görüntüleri

-Takımların çalışmalarından detaylar

-DetaylarHABER: Alparslan ÇINARKAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-06-07 14:11:19



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