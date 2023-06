Aralarında gurbetçilerin de olduğu 5 bin tatilci, kopya site mağduru

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İNTERNETTEN araç kiralamak isterken kopya sitelere yönlendirilen yaklaşık 5 bin tatilci dolandırıldı. Çoğunluğu gurbetçilerden oluşan mağdurların ucuza kiraladıkları lüks araçları kaçırmamak için hesap numaralarına istenen kapora ücretini de gönderdikleri ortaya çıktı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) taşıt kiralama ve ilgili hizmetleri veren üyelerden oluşan 46'ncı Grup Meslek Komitesi Başkanı Adnan Mazıcı, " Her şeyin belli bir fiyatı var. Bir şey çok ucuzsa şüphe duymanız lazım. Firmanın değerlendirme ve memnuniyet yorumlarına bakabilirler" dedi.

Yaz mevsimiyle birlikte turizm kenti Antalya'ya tatilciler gelmeye başladı. Kentin 5 yıldızlı otellerinde konaklamayı tercih edenler, genellikle otel rezervasyonu yaptırdıktan sonra havalimanı ya da kent merkezinden teslim almak şartıyla otomobil de kiralıyor. Uygun fiyat kampanyalarından faydalanmak isteyenler, fırsatı kaçırmamak için çoğunlukla internet üzerinden aylar öncesinden kiralama rezervasyonu yapmayı tercih ediyor. Ancak bu noktada web siteleri üzerinden yapılan işlemlerde gözden kaçırılan önemli bir detay, tatile kötü başlangıca zemin hazırlıyor.

Zincir araç kiralama firmalarının sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar, kullanıcıların arama motorlarına 'araç kiralama' yazmaları halinde sahte web sitelerine yönlendirilmesini sağlıyor. 'com., com.tr' gibi uzantılar yerine çoğunlukla 'xyz, abc' ya da karmaşık ifadelerle yer alan uzantılı kopya siteler, tatilcilere rezervasyon yapıyormuş gibi işlem yaptırıyor. Ardından dolandırıcılar kendilerine gelen bildirime göre tatilci ile iletişime geçerek verdikleri hesaba kapora ödemesi yapmasını istiyor. Uygun fiyatlı aracı kiralamak isteyen tatilci ise istenen miktarı hesaba yönlendirip işlemi gerçekleştirdiğini düşünüyor.

Dolandırıldığını anlamayan tatilciler, tatil için geldikleri Antalya'da aracı teslim almak isterken gerçekle yüzleşiyor. Ortada kiralanan araç olmadığı gibi tatil planlarında aksama yaşamak istemeyen tatilciler bu kez araç bulmak için uzun süre uğraş vermek zorunda kalıyor. Tatilcilerin çoğunluğu ise lüks sınıfta değerlendirilen araçları kiralayan gurbetçilerden oluşuyor.

'5 BİN MAĞDUR VAR'

ATSO´da taşıt kiralama ve ilgili hizmetleri veren üyelerden oluşan 46'ncı Grup Meslek Komitesi Başkanı Adnan Mazıcı, rezervasyon yapılırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Pazarlayan firmanın web site linkiyle rezervasyon yapılan web site linkinin uyuşması gerektiğini belirten Mazıcı, "Her şeyin belli bir fiyatı var. Bir şey çok ucuzsa şüphe duymanız lazım. Firmanın değerlendirme ve memnuniyet yorumlarına bakabilirler. Kurumsal firmalar tercih edilmeli. Geçen yıl 2 bin müşteri mağdur oldu. Bu yıl sezon başı olmamıza rağmen bu sayıyı geçtik bile maalesef. Bu artarak gidiyor. Burası artık rant haline dönüştü. 5 bin civarı dolandırıcılık var şimdiden" dedi.

ARACI HEMEN KİRALAMAYA ZORLUYORLAR

Antalya'da araç kiralama işi yapan Cafer Yüce, dolandırıcıların, işletmeler üzerinde kötü izlenime neden olduğunu söyledi. Kiralama ücreti 1000 lira olan aracı 300 liraya kiralamaya sunan dolandırıcılar olduğunu belirten Yüce, "Dolandırıcılar 'hemen kiralarsan bu rakam geçerlidir' diyor. Sonra iletişime geçip hesap numarası veriyorlar. Müşteri kiralama günü aracı teslim almak için aradığında yüzüne kapatıp bir daha da açmıyor, engelliyorlar. Ortada araç da muhatap da yok. Gurbetçiler en çok bu tuzağa düşüyor. Bilindik firmaları tercih etsinler" diye konuştu.

Bu yöntemle şikayetler olsa dahi hesaba parayı kendi isteğiyle gönderdikleri için hak iddia edemeyen mağdurların dolandırılmamak için yapması gereken birkaç yöntem bulunuyor. Kiralamak istedikleri firma eğer bölgede hizmet veren bir işletme ise ticaret ve sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odasından işletme sorularak doğruluğu tespit edilebilir. İnternet sitesinden kiralamak istendiğinde de web sitesinin uzantısına dikkat etmeleri ve herhangi bir hesap numarasına ödeme yapmamaları gerekiyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

