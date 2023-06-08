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(ÖZEL) Hentbolcu depremzede Sena, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

DHA

(ÖZEL) Hentbolcu depremzede Sena, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'daki evlerinde yakalanan Sena Şanlı (13) yaşadığı zor günleri sporla aşıyor. U17 Kadın Plaj Hentbol Milli Takımı'nda forma giyen Şanlı, Avrupa şampiyonasına Antalya'daki kampta hazırlanıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayata sıkıca tutunanlardan biri de plaj hentbolu oyuncusu Sena Şanlı. Hatay'da ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinden depremde sağ kurtulmayı başaran Şanlı, yaşadığı korkuyu uzun süre hafızasından silemezken, gönül verdiği plaj hentboluna sıkıca sarıldı. U17'de kadın plaj hentbolu milli takımında forma şansı yakalayan Sena Şanlı, İzmir'de gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasına, Antalya'da girdiği kampta hazırlanıyor.
"HENTBOL OLMASA DAHA KÖTÜ HALDE OLURDUM"
Ailesinin Hatay'da yaşadığını ve deprem sonrası ayrılmadıklarını belirten Şanlı, milli takımda forma şansı yakaladığı için mutlu olduğunu ifade etti. Yağmur ve fırtınalı bir günde depremle şok yaşadıklarını belirten Şanlı, "Herkes gibi çok korktuk. Bütün gece yağmur altında kaldık. Evimize giremedik. Depremden 1 ay sonra antrenmanlarımız başladı. Sonrasında da buraya geldim. Biraz zor oldu ama sporu sevince oluyor her şey. Hentbol olmasa daha kötü bir halde olabilirdim" diye konuştu.
"AİLEM KONTEYNERDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR"
Birinci derece yakınlarından kaybı olmadığını anlatan Sena Şanlı, kuzenlerinden bazılarının yaşamını yitirdiğini söyledi. Ailesinin Hatay'da yaşadığını anlatan Şanlı, "Ailem Hatay'da konteynerde yaşıyor. Ben de dönünce orada yaşamaya devam edeceğim. Çalışmalarıma da devam edeceğim" dedi.
Sena Şanlı, kendisine hem memleketi Hatay'dan hem de hentbol federasyonundan çok destek verildiğini belirterek teşekkür etti. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hentbol ısınmalarından drone görüntüleri
-Depremzede Sena'nın çalışmalarından detaylar
-Depremzede Sena yakın plan detay
-RÖP:Sena Şanlı
-Sena'nın arkadaşlarıyla birlikte çalışmaları detay
-Detaylar
HABER: Alparslan ÇINARKAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA) - DHA-Spor Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-06-08 11:54:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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