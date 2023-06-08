Eski eşi ile onun yeni kocasını falçatayla yaralayan sanığa, bu kez 29 yıl hapis 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşi ile onun yeni kocasını falçatayla yaralayan sanığa, bu kez 29 yıl hapis 

DHA

Eski eşi ile onun yeni kocasını falçatayla yaralayan sanığa, bu kez 29 yıl hapis 


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eski eşi Meral Fesli (40) ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi (41) falçata ile yaralayıp, 25 yıl hapse çarptırılan Abdurezzak Aydın'ın (42) cezası, istinaftan döndü. İkinci yargılamada cezası artan Aydın, bu kez 29 yıl hapse mahkum edildi.
Abdurrezzak Aydın, 6 Nisan 2022'de Erenköy Mahallesi 4873'üncü Sokak'ta oturan eski eşi Meral Fesli'nin evine gitti. Burada Aydın, tartıştığı Meral Fesli ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi falçata ile yaraladı. Çift hastaneye kaldırılırken, Aydın gözaltına alınıp, tutuklandı.
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen aralık ayında görülen davanın karar duruşmasında; Aydın'a, Meral Fesli'ye yönelik 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Eylem teşebbüs aşamasında kaldığı için ceza, 14 yıla düşürdü. Aydın, Erden Fesli'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapis cezası aldı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Fesli çifti, davayı istinaf mahkemesine taşıldı. Antalya Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada; dava dosyası, kararın yeniden değerlendirilmesi için Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına Abdurezzak Aydın, Meral Fesli, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Savunma yapan Aydın, "Bu yaşıma kadar hep iyilik yaptım. Evimi verdim. Çocuklarımdan ayrıldım. Hakkımı helal etmiyorum. Üzerime geldikleri için olay gelişti. Ambulansı da aradım. Eğer öldürmek isteseydim; öldürürdüm" dedi.
Şikayetçi avukatları da sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Aydın'a Meral Fesli'ye yönelik 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, ceza eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle 16 yıla düşürdü. Aydın, Erden Fesli'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece ilk yargılamada toplam 25 yıl hapse çarptırılan sanığın cezası, 29 yıla çıktı. Erden Fesli için istinaf yolunun kapalı, Meral Fesli içinse açık olduğu belirtildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-06-08 13:15:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 25 Haziran'da yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 25 Haziran'da ...
Antalya'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere eğitim verildi
YEREL HABERLER Antalya'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ...
Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa 29 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla ...
Milli sporcu Coş, Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda derece için yarışacak
YEREL HABERLER Milli sporcu Coş, Avrupa Elektronik Dart ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Akseki'de kadın temalı resim sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Akseki'de kadın temalı resim sergisi düzenlendi
(ÖZEL) Hentbolcu depremzede Sena, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hentbolcu depremzede Sena, Avrupa ...
Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri, Antalya'da başladı
Antalya'da başarılı öğrencilere "Noter Amca Ödülleri" verildi
YEREL HABERLER Antalya'da başarılı öğrencilere "Noter Amca Ödülleri" ...
Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta "sıfır atık dalışı" yaptı
YEREL HABERLER Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta "sıfır atık ...
Aralarında gurbetçilerin de olduğu 5 bin tatilci, kopya site mağduru
YEREL HABERLER Aralarında gurbetçilerin de olduğu 5 bin tatilci, ...
Deprem korkusu deniz manzaralı evleri gölgede bıraktı
YEREL HABERLER Deprem korkusu deniz manzaralı evleri gölgede bıraktı
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Antalya'da "2. Korkuteli Eğitim Şenliği" yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da "2. Korkuteli Eğitim Şenliği" yapıldı
Muratpaşa'da "Renklerle Senfoni" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa'da "Renklerle Senfoni" sergisi açıldı
Antalya, lüks yolcu gemisi "Vista" ile gelen 1205 turisti ağırladı
YEREL HABERLER Antalya, lüks yolcu gemisi "Vista" ile gelen 1205 ...
Antalya'da kiraladıkları villada sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kiraladıkları villada sigara imal eden 2 ...
Antalya'da beton direğe çarpan minibüsteki kadın öldü
YEREL HABERLER Antalya'da beton direğe çarpan minibüsteki kadın öldü
Antalya'da bir otomobile sprey boyayla zarar verilip lastikleri kesildi
YEREL HABERLER Antalya'da bir otomobile sprey boyayla zarar verilip ...
Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 ...
(ÖZEL) Hentbol şampiyonası için Konyaaltı Plajı'na 1500 ton özel kum serildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hentbol şampiyonası için Konyaaltı Plajı'na ...
Elmalı'da öğrenciler Avlan Gölü'nde çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Elmalı'da öğrenciler Avlan Gölü'nde çevre temizliği ...
Otomobilin üzerine sprey boya ile aşk mesajları yazılıp, lastikleri kesildi
YEREL HABERLER Otomobilin üzerine sprey boya ile aşk mesajları ...
Antalya'da seyir halindeyken alev alan tur otobüsünde hasar oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da seyir halindeyken alev alan tur otobüsünde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.