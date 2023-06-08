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Antalya turizmine 9 günlük bayram tatili dopingi

DHA

Antalya turizmine 9 günlük bayram tatili dopingi


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 gün resmi tatil ilan ettiği Kurban Bayramı'nda, Antalya bölgesinde birçok otelde rezervasyonlar şimdiden yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Bu yıl, Kurban Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı gününü de idari izin ilan etmesiyle 9 güne yükseldi. Okulların kapanacağı ve sınavların da tamamlanacağı bir sürece denk gelen Kurban Bayramı'nın, yaz döneminin de ilk tatil fırsatını oluşturması nedeniyle şimdiden Antalya ve Ege bölgeleri başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde yoğun talep oluştu.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kurban Bayramı tatilinin hem 9 güne uzaması, hem de tatilin erken açıklanması, okul tatilleri, sınavların bitmesi gibi etkenlerin turizm sektörü için avantaj olduğunu söyledi. Havanın da ısınmasıyla Antalya'da tam olarak yaz sezonuna girildiğini açıklayan Kavaloğlu, "İklim şartları çok güzel, dolayısıyla Kurban Bayramı'nda otellerimiz minimum yüzde 90, yüzde 100 doluluğa ulaşacaktır. 5 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller de normalde yüzde 15'i iç turizmken, bayram döneminde bu hareketlilik çok daha fazla olacak. Yaklaşık 300 bin kişinin Antalya'ya paket turla gelmesini bekliyorum. Bu doluluklarımızın artmasına sebep olacak tabi ama insanlar 9 gün boyunca tatil yapmayacak. Otellere girişler 4-5 günlük tatil periyotlarına bölünecek. Akdeniz'de bölgesel olarak yerli turist en çok Kemer, Belek, Manavgat ve Side'yi tercih ediyor. 3, 4, 5 yıldızlı otellerden pansiyonlara her finans imkanına uygun tatil seçenekleri var" dedi.
TURİZMDE 'BAYRAM' SEVİNCİ
Turizm sektöründe nisan ve mayıs aylarının beklentinin altında gerçekleştiğini belirten, 5 yıldızlı otelin genel müdürü İsmail Çağlar, hem Rusya'nın savaş ve ekonomik darboğazı, seçim atmosferi, havaların da istikrarsız geçmesi gibi birçok etken yaşadıklarını anlattı. Türkiye'de Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak erken ilan edilmesinin sektör açısından sevindirici olduğunu anlatan İsmail Çağlar, "Zaten yüksek sezon nedeniyle otellerdeki doluluklar yüzde 50'lerden yüzde 100'lere yükselmeye başladı. Seçimlerin bitmesi, okulların kapanıyor olması, havanın ısınması turist akını başlattı. Bu sebeplerle bayramda çok fazla yerimiz kalmamıştı. O boşlukları da yerli misafir talepleriyle doldurduk. Şu an için bayram döneminde otelimizde ve çevre otellerde hemen hemen yer kalmadı. Doluluklar yüzde 80 yabancı, yüzde 20 yerli turist. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle hükümetimize de teşekkür ediyoruz. Özellikle kötü geçen 2 ay sonrası turizm sektörü için çok büyük artı oldu. Zannediyorum, Ege ve Akdeniz bu 9 günün tadını doyasıya çıkaracak" diye konuştu.
UZUN AİLE TATİLİ İMKANI
Bayram ile uzun aile tatiline imkan sağlandığını belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, "Erken rezervasyon yapılması, insanlara yüzde 25 indirim fırsatı yaratıyor. Yurt dışında da okulların tatile girmesi ve ülkemizde havaların ısınması nedeniyle yabancı turistlerin rezervasyonları da arttı. Rezervasyonlardaki artış oranı yüzde 121'e yükseldi. Antalya'da yüksek sezonun başlamasıyla rezervasyon yoğunluğu var. Euro ve dolardaki yükseliş de yabancı turist ve sağlık turisti için ülkemizi cazibe merkezi yapıyor. Yerli turist açısından, euro ve dolar paritesi yüksekliği ise rezervasyonları olumsuz etkiliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-06-08 15:32:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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