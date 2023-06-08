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Dalış rekortmeni Şahika, bu defa Plastiksiz Kaş Projesi için nefesini tuttu

DHA

Dalış rekortmeni Şahika, bu defa Plastiksiz Kaş Projesi için nefesini tuttu


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) İŞLETMELERDE tek kullanımlık plastiği azaltmak ve denizleri plastikten arındırmak için Koton öncülüğünde Plastiksiz Kaş Projesi hayata geçirildi. Plastik kirliliğine dikkat çeken ve suyun altında çok ilginç manzaralarla karşılaştığını belirten dalış rekortmeni Şahika Ercümen bu kapsamda canlı yayınlanan bir dalış gerçekleştirdi. Öte yandan etkinlikte Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, sürdürülebilir çevre için hedeflerini sıraladı.Koton, Suya Saygı anlayışı çerçevesinde desteklediği projelere bir yenisini daha ekledi. Etki Çemberleri Vakfı´nın, UNDP ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) tarafından desteklenen "Plastiksiz Kaş Projesi", 8 Haziran Dünya Okyanus Günü´nde Kaş´ta düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Plastiksiz Kaş Projesi´nin paydaşları ile bir araya gelen Koton, Dünya Çevre Haftası´nın bu yılki "Plastik Kirliliğine Son Ver" çağrısına da destek verdi. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Etki Çemberleri Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç´ün ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtımda suların karşı karşıya kaldığı plastik kaynaklı tehlikelere de dikkat çekildi. Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Koton Suya Saygı Koleksiyonu Yüzü Şahika Ercümen de Kaş açıklarında bir dalış gerçekleştirdi.SUYA SAYGI KOLEKSİYONU İLE 10 MİLYONDAN FAZLA SU TASARRUFU OLDUHaftalık iş planında mutlaka sürdürülebilirlik konusuna yer verdiğini belirten Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, suyun tekstil sektörünün üretimdeki en önemli faktör olduğunu söyledi. Çok su tükettikleri için suyun önemini bildiklerini belirten Yılmaz, "Suya Saygı Koleksiyonu ile 10 milyon 783 bin litre su tasarruf ettik. Üretim, boya gibi daha az su kullanılan teknikleri tercih ettik. Bir tişört için tarladan üretimin tamamlanmasına kadar geçen sürede 2 bin 700 litre, bir pantolon için 10 bin 800 litre. Demek ki işe kendimizden başlamamız gerekiyormuş" diye konuştu.2040'TA KARBON NÖTR OLMA HEDEFİYılmaz, Türkiye´nin farklı noktalarında da etkinlikler yaparak suya, suyun tasarruflu kullanımı ve çevreye dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Koton´un hedeflerini de sıralayan Yılmaz, "2040 yılına kadar karbon nötr firma olmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanacağımızı taahhüt ediyoruz. Perakende endüstrisinde tek kullanımlık plastik malzemeleri de 2026 yılına kadar yüzde 50 azaltacağız" diye konuştu.Plastiksiz Kaş Projesi´nin lideri, Etki Çemberleri Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç de dünyada her yıl yarısı yalnızca bir kez kullanılmak üzere tasarlanmış 400 milyon tondan fazla plastik üretildiğini söyledi. Gezgüç, "Sadece Akdeniz´e günde yaklaşık 144 ton plastik bırakan bir ülkeyiz ve maalesef bu alanda diğer ülkeler arasında birinci durumdayız" dedi."DALIŞ YAPTIĞIMDA ŞEZLONG ÇIKARDIM"Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen dalış öncesi yaptığı açıklama da deniz dibinin plastik kirliliğine dikkati çekti. Deniz canlılarının da su altında plastikle karşılaşıp yaşam savaşı verdiğini anlatan Ercümen, "Çok ilginç manzaralarla karşılaşıyorum. Bir deniz kaplumbağasının boynuna ip dolanıp su yüzüne çıkamadığı için yaşamını yitirmesi. Yunus´un çöp poşetini yutması sonucu acı çekerek can vermesi. Bunlarla karşılaşıyoruz. Dalış yaptığımda şezlong çıkarmıştım. Aklınıza gelecek her şey var" diye konuştu.Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ise Kaş ilçesinin plastiksiz olması için atılan  her adımın heyecan verici olduğunu ve kamu STK yerel yönetim işbirliğinin önemini vurguladı.UNDP GEF/SGP Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, Raw Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Melinda Watson´ı temsilen Jane Carpenter ve Kate Toop, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Levent Ucuzal, Kaş Sıfır Atık Tesisi Müdürü İbrahim Yurdakul, Yerel Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı Murat Draman, Kaymakamlık Proje Koordinatörü Bihter Kaya, Abdurrahman Bekiroğlu Kaş Belediyesi Satın Alma Müdürü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Müdürlüğü, Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Kaş Belediye Başkanı adına  Fırat Demirci organizasyona katıldı. KOTON 5 SEZONDUR SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM YAPIYORDaha yaşanabilir bir dünya için çevreye duyarlı projelere öncülük eden Koton, beş sezondur yüzde 100 sürdürülebilir materyallerden Suya Saygı Koleksiyonu´nu üretiyor. Plastiksiz Kaş Projesi ile Akdeniz´in incisi Kaş'ta plastik kullanımının ölçümlenebilir şekilde azaltılması, işletmelerin en az yüzde 50´sinin değişime ortak olması, taahhütte bulunan 36 işletmenin plastiksizleşme hedeflerine ulaşması amaçlanıyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
2023-06-08 17:33:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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