Taksiden indikten sonra otobüs çarpan Rus turist öldü



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, oteline gitmek için bindiği taksiden indiği sırada, otobüs çarpan Rus Mikhail Leontev (40) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi Karmel mevkisinde meydana geldi. Rus vatandaşı Mikhail Leontev, kaldığı otele gitmek için Belek'ten taksiye bindi. Leontev, otele gelmeden önce taksiden indi. Bu sırada Leontev'e yoldan geçen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 C 82167 plakalı otobüs çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Mikhail Leontev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Leontev'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, taksi ve otobüs şoförlerinin ifadesine başvurdu. Taksi şoförü, Belek'ten araca binen Mikhail Leontev'in aşırı derecede alkollü olduğunu, yolda kendisiyle sürekli tartıştığını anlattı. Aracı durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını ve yardım istediğini söyleyen şoför, Mikhail Leontev'in araçtan indiği sırada ise otobüsün kendisine çarptığını ifade etti. İki sürücü serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-06-09 12:10:23



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