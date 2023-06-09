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Motosiklet kazasında eşini kaybeden kadın: Kızım 'Baba' diyemeden elimizden aldılar

DHA

Motosiklet kazasında eşini kaybeden kadın: Kızım 'Baba' diyemeden elimizden aldılar


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 'Dur' levhasına rağmen durmadığı iddia edilen M.B.´nin (52) kullandığı aracın çarparak ölümüne neden olduğu İlker Kürne'nin (34) eşi Özge Kürne (30), "En büyük hayali baba olmaktı. Özgü'yü kucağımıza aldık ama 14 aylık kızına doyamadan, kızı da babasına bir kere bile sarılarak 'Baba' diyemeden elimizden aldılar" dedi.
Kaza, 5 Ocak'ta Döşemealtı ilçesi Osman Gazi Caddesi´nde meydana geldi. M.B. yönetimindeki otomobil, Osman Gazi Caddesi´nden sırada 'Dur' levhası olan Şehit Mustafa Gürcan Caddesi kavşağına giriş yaptığı sırada İlker Kürne yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada İlker Kürne hayatını kaybederken, eşi Özge Kürne ise ağır yaralandı. Özge Kürne hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası gözaltına alınan M.B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde M.B. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan dava açıldı. Trafik kazası tespit tutanağında, M.B.'nin 'Dur' levhası olmasına rağmen kavşakta ilk geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkı vermemek suretiyle kusurlu olduğunun tespit edildiği de iddianamede yer aldı.
'BERAATIMI TALEP EDİYORUM'
Geçen ay 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunmasını yapan sanık M.B., olay günü aracıyla seyir halindeyken 'Dur' levhasını gördüğünü ve durduğunu belirterek, "Önümü görmek için 'Dur' levhasını biraz geçtim. Çünkü 'Dur' levhası gerideydi. Yola tam girdiğim anda sağıma soluma bakmadan büyük bir patlama oldu. O anda camın önüne bir şey düştü. Sonra yere düştü. Sağ taraftan indiğimizde bir hanımefendinin yattığını, arabanın sol tarafına geçtiğimde ise İlker Bey ve motorunu gördüm. Almanya'dan ilk yardım bilgim olduğu için ilk yardımda bulundum. Ambulans ve polisi aradım. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
`EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ´
Bugün görülen duruşmaya sanık M.B. katılmazken, müşteki Özge Kürne ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı İlker Kürne´nin motosikletçi arkadaşları da takip etti. Yeniden bilirkişi raporu isteyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
`SANIK OLASI KASTLA YARGILANMALI´
Duruşma sonrası açıklama yapan şikayetçi avukatı ve İlker Kürne´nin kardeşi Sibel Demir şöyle konuştu:
"Benim ağabeyim olay yerinde can verirken Özge Kürne yüzde 70 hayati tehlikesi olan 2 büyük ameliyat geçirdi. Özge ameliyattayken, bizler ağabeyimi defnederken bu şahıs serbest bırakıldı ve hala tutuksuz yargılanmaktadır. Yargılama sürecinde `Adalet yerini bulacak mı?´ diyerek bunun sancısını çekiyoruz. Her şeyi bir yana bırakıyorum. Benim yeğenim babasını kaybettiğinde 14 aylıktı. Ne ağabeyim kızına doyabildi ne de yeğenim babasını hatırlayabileceği bir yaştaydı. Sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sanığın olası kast ile yargılanması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
'HİÇBİR ŞEKİLDE TUTUKLANMADI'
Duruşmaya kızı Özgü ile katılan Özge Kürne ise 5 yıldır evli olduğunu, eczacılık yaptıklarını anlattı. Olay günü alışveriş için evden çıktıklarını söyleyen Özge Kürne, "Dur tabelası olmasına rağmen kesinlikle durmayan bir araç tarafından eşim katledildi. Ben ağır kırıklarla hastaneye kaldırıldım. Hayati risk içeren 2 ameliyat geçirdim. 2 ay yatakta kaldım. Şimdi fizik tedaviyle biraz yürüyebiliyorum. Kızım olay esnasında 14 aylıktı. Şu an 1,5 yaşında. Biz bunları yaşarken, hayatımız kökünden mahvolmuşken, karşı taraf suçlu olmasına rağmen hiçbir şekilde tutuklanmadı. Hayatımızı mahveden bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Biz bu kadar büyük acı içerisindeyken, bu kazadan sorumlu olan kişinin hala trafikte olmasını içimize sindiremiyoruz" dedi.
Eşinin en büyük hayalinin babalık olduğunu belirten Özge Kürne, "Biz eczanemizi 5 sene önce açmıştık ve adını 'Özgü' koymuştuk. 3 sene sonra Özgü'yü kucağımıza aldık ama kızına doyamadan, kızı da babasına bir kere sarılarak 'Baba' diyemeden elimizden aldılar" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-06-09 12:48:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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