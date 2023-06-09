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Savaşan iki ülkenin iş kadınları, alışveriş için bir araya geldi

DHA

Savaşan iki ülkenin iş kadınları, alışveriş için bir araya geldi


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA´da binlerce katılımcıyla düzenlenen hazır giyim fuarında ülkelerindeki savaşa rağmen Rus ve Ukraynalı alıcılar dostluk içinde alışveriş yapıp barış mesajı verdi.40 ülkeden yaklaşık 6 bin hazır giyim alıcısı Antalya´da buluştu. Alıcılar, kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerinde 150 Türk firması ile bir araya geldi. Yabancı tekstilciler arasında Rus ve Ukraynalıların çoğunlukta olması dikkat çekti. Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya´da başladı. Nest Convention Center´da 6-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, bu yıl rekor katılıma ev sahipliği yaptı.RusyaUkrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Avrupa´ya gidemeyen Rus ve Ukraynalı tekstil toptancıları, rotayı Türkiye´ye çevirdi. Ülkelerindeki savaşa rağmen kentte dostane profil çizen Rus ve Ukraynalılar Antalya´daki organizasyonla hem ticaret hem de tatil yapıyor. Tekstil toptancıları, ülkelerine döndüklerinde organizasyonu anlatarak aynı zamanda turizme de katkı sunuyor.`BİZİ 1 HAFTALIĞINA CENNETE ÇAĞIRDINIZ´Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Rus, Ukraynalı alıcıların yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, İran ve Orta Doğu ülkelerinin de olduğu 40 ülkeden katılımcıları misafir etmekten mutlu olduklarını ifade etti. Eraslan, uzun yıllar bir arada ticaret yaptıkları iki ülke vatandaşlarının burada mutlu şekilde ticaret yaptığını belirterek şöyle konuştu:"Bunlar aynı ırktan insanlar. Maalesef savaşın kötü yüzüyle yüzleşerek iki kardeş ülke birbirine düşmüş durumda. İnşallah bu sorun neticelenir. İki ülkeden de müşteri sayımız çok fazla. Burada hiç kimse ırka dile bakmadan ticaret yapıyor. Biz ülke olarak iki tarafa da barış eli uzattık. Biz iki tarafla da ticaret yapıyoruz. Burada savaşın etkilerinden kurtuldukları için çok mutlular bunu dile getiriyorlar. `Bizi 1 haftalığına cennete çağırdınız´ diyorlar."`BURADA ALDIKLARINI 3 KATINA SATIYORLAR´Avrupa hava sahasının kapalı olması nedeniyle Antalya´da büyük ilgiyle karşılaştıklarını da kaydeden Eraslan, "Bu yıl rekorlar yılımız oldu. 150 firma katılımcı, 6 bin müşterimiz var. 40 ülke 200 ayrı şehirden gelenler var. İş insanları aynı zamanda Türk turizmine de katkı sunuyor" dedi. Eraslan, toptan alınan Türk firmalarının ürünlerinin katma değerinin fazla olması nedeniyle kendi ülkelerine kat kat fazlasına satıldığını ifade etti. 200 dolara alınan bir ürünün perakende sektöründe en az 3 katına satıldığını belirten Hikmet Eraslan, "Burada ürünleri alanlar kendi ülkelerinde 3 katına satıyor. Burada 300 dolara aldığını 1000 dolara satıyorlar. 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiren bir kurumuz" diye konuştu.YABANCI ALICILAR ORGANİZASYONDAN MEMNUNAlıcılardan Rus Anna Chernova, Soçi´den gelerek alışveriş yaptı. İlk defa gelmediğini belirten Chernova, "Burada hem alışveriş yapıp hem dinleniyoruz. Her şeyden çok memnunuz. Sosyal medya hesaplarımdan anlatıyorum Antalya´yı. Burada kendim için ve işletmem için de ayrıca alışveriş yapıyorum" dedi.6 yıldır fuara geldiğini belirten Ukraynalı Elena Kvitka, "Çok güzel bir yer. Arkadaşlarım da buraya geliyor. Biz hem alışveriş hem de tatil yapıyoruz. Çok güzel ürünler var. Kaliteli ve yaratıcı modeller. Alıyoruz ve mutluyum" dedi.Rus ve Ukraynalı iki arkadaşın da adresi Dosso Dossi Fashion Show oldu. Antalya´da buluşan ikili hem alışveriş yaptı hem de kentte yaz ve tatilin keyfini sürdü. Alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağladıklarını belirten Sofia Popova ile İrina Petrova, Antalya´da oldukları için de ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya DHA
2023-06-09 13:04:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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